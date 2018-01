Rialto, camion della nettezza urbana esce di strada: intervento dei vigili del fuoco

Rialto. Sono state più complicate del previsto le operazioni di messa in sicurezza del camion della nettezza urbana che questa mattina si è ribaltato lungo una strada di Rialto, alle spalle di Finale Ligure.

Secondo quanto accertato, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che quindi è uscito di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Finale Ligure, che si sono subito messi al lavoro per riportare il camion sulla carreggiata.

Purtroppo le ridotte dimensioni della strada in cui è avvenuto l’incidente hanno complicato le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco: la gru utilizzata aveva dimensioni eccessive, che non consentivano il transito lungo la strada, ed è stato perciò necessario ricorrere ad un’altra gru più piccola. Ciò ha finito per rallentare le operazioni di soccorso.