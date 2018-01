Regione, via all’accreditamento di soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi per l’impiego

Regione. E’ stato pubblicato il bando per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi all’impiego. Lo rende noto l’assessore al lavoro di Regione Liguria Gianni Berrino.

Gli avvisi pubblici si trovano sul sito di Regione Liguria, sul portale Iolavoroliguria e sul sito di Alfaliguria. Possono presentare domanda di accreditamento: società di capitali, consorzi di imprese cooperative e consorzi di cooperative, agenzie private del lavoro, soggetti autorizzati dalla normativa nazionale e soggetti in possesso di accreditamento alla formazione professionale.

“Per ottenere l’accreditamento – spiega l’assessore regionale alle politiche attive del lavoro Gianni Berrino – e quindi per essere poi inseriti nell’apposito albo regionale, i soggetti pubblici e privati dovranno rispondere a precisi criteri, nel rispetto della normativa nazionale e regionale. L’obiettivo è garantire una filiera integrata dei servizi per raggiungere le diverse tipologie di destinatari, assicurando la massima copertura territoriale, tempestività nell’erogazione dei servizi al cittadino, supportare la rete dei centri per l’impiego pubblici, oggi in affanno dopo anni di tagli a livello centrale, ma che restano centrali e strategici nelle politiche del lavoro regionali”.