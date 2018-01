Dego. Domenica 7 gennaio si sono giocati altri cinque recuperi di campionati che coinvolgono squadre savonesi: uno per il girone A di Prima Categoria e quattro per il girone B di Seconda Categoria.

Per la Prima Categoria, sul campo di Pian di Poma a San Remo, si sono affrontati Camporosso e Quiliano & Valleggia. I due portieri, Celea e Cambone, hanno mantenuto inviolate le rispettive porte. I biancorossoviola non sono riusciti ad andare a segno nemmeno nel finale, quando si sono trovati in doppia superiorità numerica per i cartellini rossi a Battista e all’estremo difensore locale. Per i rossoblù è il terzo pareggio; per la formazione del presidente Mario Ferrieri è il primo segno “X”.

di 118 Galleria fotografica Calcio, Seconda Categoria: Dego vs Murialdo









Per vedere risultati e classifica del girone A di Prima Categoria clicca qui.

In Seconda Categoria si è completata la nona giornata e con essa il girone di andata. Spicca il successo del Dego, che battendo 3 a 2 il Murialdo si è isolato in terza posizione, portandosi a soli 2 punti dalla vetta. I biancoblù, andati sotto per la rete di Abubakar, hanno pareggiato con Monticelli e sono passati a condurre con il gol di Zunino. La formazione allenata da Fabio Macchia ha ristabilito la parità con Oddone, ma la seconda rete personale di Zunino ha piegato definitivamente la resistenza dei biancorossi.

Prosegue la crisi dell’Olimpia Carcarese, battuta 2 a 0 da una ritemprata Rocchettese che, dopo tre pareggi consecutivi, ha infilato la bellezza di tre vittorie. La formazione di mister Leandro Pansera è andata a segno una volta per tempo, con Gallione e Costa.

Terza vittoria stagionale per la Santa Cecilia, che si è imposta a Cairo Montenotte sul Cengio per 2 a 1. Dopo una prima frazione senza reti, nella ripresa sono passati in vantaggio gli ospiti con Ormenisan. Pareggio dei granata con Spinardi, ma nel finale Le Rose ha siglato il gol della vittoria per la squadra di mister Roberto Blangero.

Il Mallare, dopo un’astinenza durata ben otto giornate, è tornato a riassaporare la gioia dei 3 punti. I rossoblù si sono aggiudicati la sfida di bassa classifica con la Fortitudo Savona per 3 a 1. Per i vincitori doppietta di Vallone e rete di Bistolfi; per i gialloneri gol di Vaiarini a risultato ormai acquisito.

Per vedere risultati e classifica del girone B di Seconda Categoria clicca qui.