Borgio Verezzi. Avevano portato già tutta l’attrezzatura, impianto e casse, nell’area esterna dell’ex Giuditta di Borgio Verezzi, storico locale della zona del Botassano chiuso ormai da oltre 10 anni e in stato di forte degrado, ma sono stati fermati dall’intervento di tre pattuglie dei carabinieri, allertati dal tardo pomeriggio per la presenza di alcuni giovani all’interno della struttura privata.

La festa clandestina doveva ancora iniziare, ma l’intervento dei militari ha fermato quello che doveva essere un vero rave party in piena regola, che avrebbe richiamato dalle 23 in poi numerosi giovani della zona, con musica techno per tutta la notte. Secondo quanto appreso non è la prima volta che si svolgono “raduni” del genere all’interno dell’ex Giuditta, situato in un posto isolato e scelto, proprio per la sua location, per feste improvvisate a suon di musica ad alto volume.

di 10 Galleria fotografica Degrado e incuria nella zona del Botassano









Nel corso del “blitz” dei carabinieri, scattato intorno alle 20 di ieri sera, sono stati identificati una decina di giovani intenti nei preparativi e nel soundcheck della festa: per loro nessuna conseguenza penale in seguito all’azione dei militari (il rave party non era ancora iniziato), fermo restando una possibile querela di parte per violazione della proprietà privata.

La struttura dell’ex Giuditta, in stato di abbandono e forte degrado, meta di extracomunitari e senza tetto, oltre che di feste clandestine ed incursioni all’interno, era già stata al centro delle polemiche in relazione alla situazione complessiva della zona del Botassano, tra incuria, scarsa manutenzione, strade dissestate e assenza di illuminazione, con proteste e segnalazioni da parte degli abitanti della zona, un gruppo di case comprese tra tre comuni confinanti, Borgio Verezzi, Finale Ligure e Tovo San Giacomo.