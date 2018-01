Rappresentativa Under 17 della LND: Alessandro Buonocuore convocato al raduno finale

Finale Ligure. Prosegue il lavoro di scouting sul territorio per individuare i migliori profili selezionabili per la Rappresentativa Under 17 della LND.

Dopo aver inaugurato la stagione in Sardegna, mister Statuto ha diretto insieme ai propri collaboratori due nuovi stage: martedì 16 gennaio a Brugherio, con i calciatori di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Trentino e Veneto, e mercoledì 17 a Firenze, insieme a quelli di Toscana, Liguria, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Complessivamente sono stati 67 i calciatori classe 2001 visionati dallo staff; presenti ad entrambi gli incontri i referenti tecnici regionali. Tra di essi c’erano i liguri Matteo Biancato (Athletic Club Liberi), Alessandro Buonocuore (Finale) e Simone Andreis (Albenga).

Alessandro Buonocuore e Matteo Biancato hanno superato la selezione e sono stati convocati per il raduno finale di due giorni che si terrà a Pomezia, nel Lazio, martedì 23 e mercoledì 24 gennaio. Si tratta dell’ultimo atto dove i convocati saranno 25, scelti tra tutti i 150 candidati proposti nei tre raduni.

Di seguito la lista dei convocati.

Portieri

Palanca Mattia (Asd Cuprense 1933) Marche

Marchini Marco (Asd P. Vigor Perconti) Lazio

Prudente Salvatore (Fc Rieti) Serie D

Difensori

Santagata Raffaele (Acd Sangiustese) Serie D

Dagani Jacopo (Asd Vighenzi Calcio) Lombardia

Panizza Michele (Ac Trento) Serie D

Bassi Simone (Fcd Enotria 1908) Lombardia

Facchinetti Aramis (Ssdarl V.Vecompverona) Serie D

Testaguzza Tommaso (Sestese Calcio) Toscana

Fabriani Cristian (S.Nicolò Calcio) Serie D

Giovane Lorenzo (Gs Arconatese) Serie D

Meneghelli Leonardo (Ssdarl V.Vecompverona) Serie D

Fasolo Gabriele (Asd P. Vigor Perconti) Lazio

Centrocampisti

Lagotana Andrea (Fbc Saronno 1910) Lombardia

Ciurleo Stefano (Acd Lucento) Piemonte Valle d’Aosta

Biancato Matteo (Asd Athletic Club Liberi) Liguria

Buonocore Alessandro (Fbc Finale) Serie D

Sabattini Lorenzo (Ssd Vis Pesaro 1898) Serie D

Marcantoni Alessandro (Asd Cuprense 1933) Marche

Rossi Alessandro (Ac Trento) Serie D

Leporatti Marco (Maliseti Tobbianese) Toscana

Attaccanti

Demofonti Francesco (Ssd Certosa) Lazio

Melaccio Manuel (Csd S.Michele C Virtus) Toscana

Monachesi Mattia (Us Recanatese Asd) Serie D

Tocci Giammarco (Lupa Roma) Serie D

Staff tecnico-dirigenziale

Arcangelo Pezzella (capo delegazione)

Francesco Statuto (allenatore)

Gianfranco Tosoni (allenatore in seconda)

Marco Fanciulli (preparatore dei portieri)

Gennaro Esposito (medico responsabile)

Katia Giuliani (fisioterapista)

Fabio Ferrari (addetto alla segreteria)

Sandro Della Pelle (magazziniere)