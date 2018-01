Rappresentativa Dilettanti Under 17: Alessandro Buonocore e Simone Andreis convocati per il raduno di Firenze

Albenga. Nonostante la giovane età (entrambi nel 2018 compiranno 17 anni) si sono già messi in luce nelle rispettive prime squadre: il Finale in Serie D e l’Albenga in Eccellenza.

Alessandro Buonocore e Simone Andreis, entrambi di ruolo centrocampisti, si stanno facendo notare per le loro qualità al punto che sono stati convocati per il raduno territoriale della Rappresentativa nazionale Dilettanti Under 17.

Si tratta di un allenamento comune, con tanto di amichevole a ranghi contrapposti, che servirà ai tecnici per poi procedere ad una successiva scrematura, al fine di comporre la selezione azzurra.

I calciatori, classe 2001, si ritroveranno al centro federale territoriale Bruno Buozzi di Firenze mercoledì 17 gennaio. Insieme ai due savonesi ci saranno il genovese Matteo Biancato dell’Athletic Club Liberi ed altri giocatori dell’area Centro-Nord, per lo più toscani e laziali.

In altre regioni d’Italia si sono già tenuti e si terranno raduni di selezione, nell’ambito del Progetto Giovani Lnd. Quando saranno stati completati, il selezionatore Francesco Statuto renderà nota la rosa della Nazionale, che parteciperà ad alcuni eventi ufficiali, tra i quali il torneo Beppe Viola.