Ceriale. E’ entrato fingendo di fare la spesa ma, al momento di pagare alle casse, ha puntato una pistola contro gli addetti alle vendite e si è fatto consegnare l’incasso. E’ accaduto ieri sera intorno alle 19.20 nel supermercato In’s di Ceriale.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni un uomo italiano di mezza età, con il volto parzialmente coperto da un berretto e da uno scaldacollo, sarebbe entrato nel negozio sull’Aurelia subito prima della chiusura, in un momento in cui non c’erano altri clienti. Una volta alle casse il malintenzionato ha estratto una pistola (ancora da chiarire se un’arma vera o una replica inoffensiva) e l’ha puntata sui due ragazzi che in quel momento stavano lavorando nel supermercato.

Una volta ottenuto il denaro (un bottino complessivo da un migliaio di euro circa) si è rapidamente allontanato. A confermarlo alcuni testimoni, che hanno riferito di aver visto un uomo correre a perdifiato allontanandosi dall’entrata del supermercato. Non è ancora chiaro se la fuga sia proseguita a piedi, in auto oppure se avesse un complice ad attenderlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Albenga, che si occupano delle indagini. I militari stanno visionando tutte le immagini raccolte non solo dalle telecamere del supermercato In’s, ma anche dei negozi privati situati nella vicinanze e del sistema di videosorveglianza pubblica.