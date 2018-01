Quiliano, al via un ciclo di incontri per combattere la violenza

Quiliano. La violenza è un atteggiamento spregevole che può avere pesanti conseguenze. Che cosa la scatena? Solo l’ignoranza o c’è dell’altro? Per trovare una risposta a queste domande, ma anche a molti altri interrogativi, l’assessorato alle pari opportunità del Comune di Quiliano, attento nell’applicazione delle politiche di genere, ha organizzato un ciclo di serate tematiche informative con esperti del settore.

Questi i temi degli incontri avranno luogo alle 20.45 presso la sala consiliare di piazza Costituzione a Quiliano. Giovedì 18 gennaio si terrà la presentazione del progetto a cura dell’assessore alle pari opportunità Katiuscia Giuria. Poi la dottoressa Brunella Nari interverrà su “Le parole per dirlo: la violenza sulle donne oggi”.

Giovedì 25 gennaio la dottoressa Rosita Bormida parlerà di “Violenza intrafamiliare sul minore” e martedì 6 febbraio la dottoressa Maura Montalbetti interverrà su “Schiacciati da un click. Come non farsi male on line”. Martedì 13 febbraio il comandante della stazione dei carabinieri di Quiliano, maresciallo Vito Indelicato, parlerà di “Bullismo e cyberbullismo, truffe in danno di anziani: azioni di contrasto e strumenti legislativi”.

E’ prevista inoltre la realizzazione di un corso gratuito di autodifesa che si svolgerà presso il palazzetto dello sport di Quiliano a cura di Rodolfo Fersini, maestro di karate Coni Fijlkam cintura nera 6° Dan nei giorni di martedì 20 febbraio, 27 febbraio, 6 marzo e 13 marzo alle 20.30.