Il questore di Savona elogia la polizia municipale loanese per il lavoro svolto nelle festività

Loano. Ha ottenuto il plauso e l’apprezzamento del Questore di Savona il lavoro svolto durante il periodo delle feste di Natale dagli agenti della polizia municipale di Loano coordinati dall’assessore alla polizia locale Enrica Rocca e dal comandante Gianluigi Soro.

In occasione delle festività natalizie e soprattutto del “Capodanno in piazza” del 31 dicembre, il comando di polizia locale ha organizzato una serie di controlli specifici volti a garantire la sicurezza dei residenti e delle tantissime persone che, come ogni anno, hanno scelto di trascorrere a Loano il periodo delle feste. Questi servizi hanno permesso di ottenere importanti risultati in ambito di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, lotta all’abusivismo commerciale e alla contraffazione e hanno consentito di garantire la “safety &security” di loanesi e turisti.

Con una lettera inviata al Prefetto di Savona, Giorgio Manari, e al sindaco di Loano, Luigi Pignocca, il Questore Attilio Ingrassia ha voluto esprimere il proprio “apprezzamento per i risultati conseguiti e per le misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica adottate dalla polizia locale e dall’amministrazione comunale”.

“L’apprezzamento del Questore di Savona è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione – affermano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore Enrica Rocca – e un’ulteriore conferma della qualità e dell’importanza del lavoro svolto dagli uomini in forza al nostro comando. Ci uniamo dunque all’elogio del dottor Ingrassia rivolgendo i nostri personali ringraziamenti al comandante della nostra polizia locale Gianluigi Soro e a tutti gli agenti che si sono adoperati per ottenere questi risultati. Questo riconoscimento è esclusivamente merito loro”.