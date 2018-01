Savona. La Asl 2 savonese risponde alla Rsu sindacale che ha proclamato una manifestazione dei lavoratori del comparto sanitario per il prossimo 5 febbraio.

“E’ stato approvato e concordato con le Rappresentanze Sindacali Unitarie il regolamento che disciplina in modo oggettivo i criteri per l’ottenimento del part-time. Il 79% delle richieste pervenute sono state accolte, mentre per alcuni rari casi specifici è già stato fissato un incontro il 13 febbraio con i rappresentanti sindacali” precisa la Asl 2 savonese.

“Sono in corso 22 nuove assunzioni di operatori socio-sanitari a seguito di autorizzazione della Regione Liguria al superamento del precedente limite fissato in 12 operatori ed è stato avviato in azienda un progetto di qualificazione professionale presentato alle organizzazioni sindacali”.

E l’azienda sanitaria savonese aggiunge: “Sono in assunzione 32 infermieri a cui vanno aggiunte altre 12 figure professionali derivanti dalla sospensione della gestione diretta di una struttura residenziale”.

“Infine lo strumento dei cosiddetti appoggi è una procedura attivata e prevista in ogni ospedale in caso di massiccio afflusso di pazienti in particolari periodi quali ad esempio i picchi influenzali, ecc.” conclude la Asl 2, rispondendo alle critiche mosse dai sindacati che hanno promosso una protesta del comparto sanitario savonese.