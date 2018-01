Albenga. Si chiama Alessia Puppo ed è originaria di Strevi in provincia di Alessandria la trentenne piemontese che risulta dispersa in mare ad Albenga dalla notte scorsa.

Secondo quanto accertato, la donna si trovava insieme al fidanzato ad un veglione di capodanno in svolgimento all’interno di un locale del litorale albenganese. Dopo aver iniziato a discutere all’interno, la coppia ha lasciato il locale per proseguire la lite sulla spiaggia. Al termine, la donna si sarebbe allontanata dal compagno gettandosi poi in mare. Da quel momento, di lei si sono perse le tracce.

Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i soccorritori della pubblica assistenza, una motovedetta ed un elicottero della guardia costiera proveniente da Sarzana.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. Dalle 8 di questa mattina sono riprese anche con l’ausilio dell’elicottero del nucleo elicotteristi e di una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova e di un gommone dei vigili del fuoco di stanza al porto di Alassio e sono ancora in corso. Della vicenda si stanno occupando la capitaneria di porto di Loano e Savona insieme ai carabinieri di Albenga. Le ricerche proseguiranno finché le condizioni di luce lo consentiranno.

Raggiunto telefonicamente da IVG.it il compagno, D.T., ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda.

Aggiornamenti in corso.