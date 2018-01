Promozione: un’appannata Fortitudo Savona ha la meglio sulla Juvenilia Varazze

Savona. Una Fortitudo Savona svogliata, che doveva probabilmente ancora smaltire i postumi della sosta festiva, si è presentata ieri sera al palasport di Varazze per la seconda giornata di ritorno del girone A del campionato regionale ligure di Promozione, per affrontare i padroni di casa della San Nazario Juvenilia.

La squadra di coach Sandro Morando ha un approccio sbagliato alla gara, sottovalutando l’avversario dall’alto del primato in classifica. Movimenti lenti e soluzioni forzate al tiro sono la costante dei primi due quarti, con la squadra di casa che gioca la sua onesta gara che le permette di arrivare all’intervallo lungo sotto di soli 10 punti (21-31), ma ancora in partita.

Nell’intervallo, spronati dall’allenatore, i savonesi rientrano in campo con spirito diverso. C’è la voglia di lottare anche se il giro palla resta ancora lento e confusionario. In ogni caso la difesa forte e la netta superiorità tecnica tra le due squadre fa la differenza e la partita si chiude sul 48 a 62 per gli ospiti.

Ci sarebbe tanto da lavorare in palestra e sulla testa dei ragazzi, ma il tempo non lo permette e domani, sabato 20 gennaio, si è di nuovo in campo.

Alle ore 18,30 al Pala Pagnini di corso Tardy e Benech di Savona per la capolista è in programma l’atteso derby della Torretta con lo Scuola Basket Team 98.

Il tabellino della Fortitudo Savona: Alessi (cap.) 11, Vaira 4, Meisto, Damonte 10, Bouabid, Pane 2, N. Morando 20, Santi 7, Amedeo 8, Scippa. All. S. Morando.