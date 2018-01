Pallare. Sedici calciatori squalificati, una società multata. Questa settimana è lungo l’elenco delle sanzioni del giudice sportivo relative al girone A di Promozione.

Samuele Dotta (Pallare) è stato squalificato per quattro giornate in quanto espulso “perché, a seguito di una rissa scoppiata in campo e con un proprio compagno a terra, colpiva diversi calciatori avversari con pugni e gomitate, alcuni dei quali al volto, senza conseguenze lesive”.

Simone Chiriaco (Campese) è stato fermato per tre turni, espulso “perché, sempre a seguito della rissa di cui sopra, faceva circa 7 metri di corsa per andare a colpire diversi calciatori avversari con pugni e spinte, senza conseguenze lesive”.

Tre giornate di stop anche per Simone Zangla (Sant’Olcese Cffs), espulso “perché, a gioco fermo, colpiva volontariamente da tergo un calciatore avversario, facendolo cadere a terra”.

Davide Setti (Ceriale) e Dimitri Ferrada (Sant’Olcese Cffs) sono stati squalificati per due gare.

Una giornata di squalifica per Antonio Amaro, Enrico Macciò (Campese), Alessandro Cappellano, Edoardo Perdelli (Campomorone Sant’Olcese), Gianfelice Mollo (Loanesi San Francesco), Ruben Steven Mendez Martinez (Borzoli), Matteo Mao (Bragno), Damiano Cesari (Legino), Alessandro Geraci (Ospedaletti), Andrea Cisternino Palagano (Praese), Tommaso Spallarossa (Sant’Olcese Cffs).

L’Arenzano è stato multato di 50 euro “per dati anagrafici errati sulla distinta di gara”.

La classifica marcatori dopo 15 giornate:

14 reti: Battaglia (Alassio FC).

13 reti: Alessi (Cairese).

11 reti: Torra (Bragno).

10 reti: Rovella (Taggia), Saviozzi (Cairese).

9 reti: Romeo (Legino), F. Sturaro (Ospedaletti).

8 reti: De Gregorio (Campese).

6 reti: Damonte (Arenzano), Cerato (Bragno), Da Ronch (Sant’Olcese Cffs).

5 reti: Balestrino (Voltrese Vultur), Calabrese (Ospedaletti), Brema (Sant’Olcese Cffs), Di Martino (Cairese), Gerardi (Alassio FC), Curabba (Campomorone Sant’Olcese).

4 reti: Cuneo (Taggia), Mazzei (Praese), Espinal (Ospedaletti), Alberti (Loanesi San Francesco), Berta (Pallare), Salas Mendoza (Campomorone Sant’Olcese), Esibiti (Borzoli), Cardillo (Voltrese Vultur), Fantoni (Ceriale).

3 reti: Realini (Pallare), Brignoli (Alassio FC), Minardi, Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Garassino (Loanesi San Francesco), De Luca (Bragno), Mendez, F. Piovesan (Borzoli), De Fazio, J. Bruzzese, Stradi (Sant’Olcese Cffs), B. Raguseo, G. Brizio, Tarantola (Taggia), Fedri (Praese), Criscuolo (Campese), Prinzi, Girgenti (Legino), Gambacorta, Lamberti (Ospedaletti), Lanzalaco, Pastorino, Aurelio (Arenzano).

2 reti: Codreanu (Campese), T. Corsini (Ceriale), Auteri, Alfano, Doffo (Alassio FC), Spozio (Cairese), Ventura, Cisternino Palagano (Praese), Termini, Mboge (Voltrese Vultur), Cariello (Ospedaletti), Corino, Dentici (Arenzano), Laudando, Rovere, Recagno (Pallare), L. Baroni, Sciutto (Borzoli), Cervetto, Monaco, Panucci, Mombelloni (Bragno), Robotti (Sant’Olcese Cffs), Pesco, E. Ambesi, Botti, Prunecchi (Taggia), Gentile, Murabito, Condorelli (Loanesi San Francesco), Fabris (Campomorone Sant’Olcese).

1 rete: Moretti, Bovio, Di Leo, Piana (Cairese), Ottonello, Greco, Preci (Alassio FC), Gallo (Taggia), Scaburri, Feliciello, Geraci, Fraticelli, Miceli (Ospedaletti), Castello, Valentino, Agatiello, Schab (Loanesi San Francesco), Pesce, Gaspari, Bruzzone, Musso, Cappellano (Campomorone Sant’Olcese), Sciutto, D’Ambrosio, Orero (Borzoli), Rusca, Rolando, Gazzano (Arenzano), Zirafa, Pinna, Sulla, De Moro, Del Ponte, Valente (Praese), Faedo, Haidich (Ceriale), Bennou, Boggiano (Voltrese Vultur), Morielli, Cesari, Balbi, Siccardi, Brondo (Legino), Bubba, Piccardi (Pallare), Cavallino, Albanese, Nocentini, M. Zangla (Sant’Olcese Cffs), Zizzini, Kuci, Leka (Bragno), Amaro, Merlo, Rejabi, Da. Marchelli, Ferrara, Pirlo (Campese).

Autoreti: Termini (pro Loanesi San Francesco).