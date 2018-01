Promozione: la Fortitudo Savona si aggiudica un match al calor bianco ad Imperia

Savona. Ieri sera, venerdì 26 gennaio, la Fortitudo Savona era impegnata su un campo storicamente ostico, quello di Imperia, dove giocare è sempre difficile per chiunque, contro la Riviera dei Fiori.

Gli imperiesi compensano le evidenti carenzi di tecnica individuale con grinta ed aggressività. In breve tempo, anche grazie ad un arbitraggio non particolarmente severo nel valutare alcuni interventi a dir poco rudi, la partita si è trasformata in un’interminabile corrida, con continue proteste, falli tecnici ed espulsioni.

Nonostante ciò, i savonesi hanno la meglio grazie in particolar modo ad una buona solidità difensiva, che compensa la difficoltà di attaccare una ben fatta zona 3-2 da parte della squadra di casa.

L’incontro, apparso comunque sempre in mano alla Fortitudo, si è chiuso sul 76-86 dopo una serie interminabile di falli tattici degli imperiesi per cercare di fermare il più possibile il cronometro.

Con questa vittoria gli uomini di coach Sandro Morando restano imbattuti nel girone A del campionato Fip di Promozione ligure.

Prossimo impegno della Fortitudo: sabato 3 febbraio alle 18,30 al PalaPagnini di Savona, contro l’Olimpia Basket Taggia.

Il tabellino della Fortitudo Savona: Alessi 9, Vaira 7, Montemurro, Damonte 26, Raffa, Pane 3, N. Morando 26, Santi 8, Spalla, Amedeo 7. All. S. Morando.