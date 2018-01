Alassio. Il giudice sportivo ha comminato diciotto giornate di squalifica a Federico Piovesan (Borzoli), in quanto espulso perché “al 40° del secondo tempo, vedendo un calciatore avversario in possesso del pallone, caricava la corsa verso quest’ultimo per colpirlo volontariamente e violentemente con le due ginocchia unite alla schiena facendolo cadere a terra, senza alcuna conseguenza lesiva. Alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva al direttore di gara espressioni gravemente ingiuriose e minacciose; contestualmente lo spintonava continuamente mettendogli le mani sul petto, senza conseguenze lesive. Al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco e dirigendosi verso il direttore di gara reiterava all’indirizzo dello stesso ripetute espressioni ingiuriose e minacciose; nel mentre, afferrava per il collo il direttore di gara e premendogli le unghie sul collo, gli procurava delle piccole ferite. Pur allontanato dai dirigenti della propria società, si parava, tuttavia, innanzi allo spogliatoio riservato alla terna arbitrale e ivi proferiva nuovamente espressioni gravemente ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara Si segnala la presente sanzione ai fini dell’applicazione dell’art. 16 comma 4 bis del c.g.s.”.

Manuel Scaglione (Alassio FC) è stato fermato per tre turni, espulso perché “al 33° del primo tempo, colpiva volontariamente con una testata un giocatore della squadra avversaria”.

Tre gare di squalifica ad Enrico Perego (Borzoli), espulso perché “a palla lontana, colpiva volontariamente e violentemente un giocatore della squadra avversaria senza tuttavia provocare alcuna conseguenza lesiva”.

Damiano Fraticelli (Ospedaletti) e Luigi Dellavecchia (Voltrese Vultur) dovranno saltare due partite.

Un turno di stop per Giovanni D’Asaro (Borzoli), Giorgio Brizio (Taggia), Gioele Basso (Bragno), Damiano Fraticelli (Ospedaletti).

Roberto Biffi, allenatore dell’Ospedaletti, è stato squalificato per una giornata.

Il Bragno è stato multato di 50 euro “per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale”.

La classifica marcatori dopo 16 giornate:

16 reti: Battaglia (Alassio FC)

15 reti: Alessi (Cairese).

12 reti: Romeo (Legino).

11 reti: Torra (Bragno), Saviozzi (Cairese), Rovella (Taggia).

9 reti: F. Sturaro (Ospedaletti), De Gregorio (Campese).

6 reti: Balestrino, Cardillo (Voltrese Vultur), Damonte (Arenzano), Cerato (Bragno), Da Ronch (Sant’Olcese Cffs).

5 reti: Calabrese, Espinal (Ospedaletti), Brema (Sant’Olcese Cffs), Di Martino (Cairese), Gerardi (Alassio FC), Curabba (Campomorone Sant’Olcese).

4 reti: Aurelio (Arenzano), Criscuolo (Campese), Cuneo (Taggia), Mazzei (Praese), Alberti, Garassino (Loanesi San Francesco), Berta (Pallare), Salas Mendoza (Campomorone Sant’Olcese), Esibiti (Borzoli), Lamberti (Ospedaletti), Fantoni (Ceriale), De Luca (Bragno).

3 reti: T. Corsini (Ceriale), Realini (Pallare), Condorelli (Loanesi San Francesco), Brignoli, Doffo (Alassio FC), Minardi, Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Panucci (Bragno), Mendez, F. Piovesan (Borzoli), De Fazio, J. Bruzzese, Stradi (Sant’Olcese Cffs), B. Raguseo, G. Brizio, Tarantola (Taggia), Ventura, Fedri (Praese), Codreanu (Campese), Prinzi, Girgenti (Legino), Gambacorta (Ospedaletti), Lanzalaco, Pastorino, Dentici (Arenzano), Termini (Voltrese Vultur).

2 reti: Faedo (Ceriale), Auteri, Alfano (Alassio FC), Moretti, Spozio (Cairese), Cisternino Palagano (Praese), Mboge, Noureddine (Voltrese Vultur), Cariello (Ospedaletti), Corino (Arenzano), Laudando, Rovere, Recagno, Piccardi (Pallare), L. Baroni, Sciutto (Borzoli), Cervetto, Zizzini, Monaco, Mombelloni (Bragno), Robotti (Sant’Olcese Cffs), Pesco, E. Ambesi, Botti, Prunecchi (Taggia), Gentile, Murabito (Loanesi San Francesco), Fabris (Campomorone Sant’Olcese), Siccardi (Legino), De Vecchi (Campese).

1 rete: Bovio, Di Leo, Piana, Magnani (Cairese), Ottonello, Greco, Preci (Alassio FC), Gallo (Taggia), Scaburri, Feliciello, Geraci, Fraticelli, Miceli, Rossi (Ospedaletti), Castello, Valentino, Agatiello, Schab, Monte, Giglio (Loanesi San Francesco), Pesce, Gaspari, Bruzzone, Musso, Cappellano (Campomorone Sant’Olcese), Sciutto, D’Ambrosio, Orero (Borzoli), Rusca, Rolando, Gazzano (Arenzano), Zirafa, Pinna, Sulla, De Moro, Del Ponte, Valente (Praese), Haidich (Ceriale), Bennou, Boggiano (Voltrese Vultur), Morielli, Cesari, Balbi, Pili, Brondo (Legino), Bubba (Pallare), Cavallino, Albanese, Nocentini, M. Zangla (Sant’Olcese Cffs), Kuci, Leka (Bragno), Amaro, Merlo, Rejabi, Da. Marchelli, Ferrara, Pirlo (Campese).

Autoreti: Termini (pro Loanesi San Francesco), L. Zangla (pro Bragno).