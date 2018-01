Cairo Montenotte. Sei calciatori, un allenatore, un dirigente ed una società sono stati puniti questa settimana dal giudice sportivo, relativamente al girone A di Promozione.

Matteo Piana (Cairese) non potrà scendere in campo per due partite.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Andrea Moraglia (Taggia), Alessandro Bubba (Pallare), Francesco Saviozzi (Cairese), Luca Zangla (Sant’Olcese Cffs), Simone Balestrino (Voltrese Vultur).

Matteo Solari, allenatore della Cairese, è stato squalificato per una gara.

Franco Devoto, dirigente del Sant’Olcese Cffs, è stato inibito fino all’8 febbraio.

La Cairese è stata multata di 50 euro “perché, nel corso del secondo tempo, alcuni propri sostenitori si rendevano protagonisti di reiterate ed intimidatorie manifestazioni di intemperanza verbale nei confronti del direttore di gara, con offese, ingiurie e minacce nei confronti dello stesso”.

La classifica marcatori dopo 17 giornate:

19 reti: Battaglia (Alassio FC)

15 reti: Alessi (Cairese).

14 reti: Romeo (Legino).

12 reti: Rovella (Taggia).

11 reti: Torra (Bragno), Saviozzi (Cairese).

9 reti: F. Sturaro (Ospedaletti), De Gregorio (Campese).

7 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese), Da Ronch (Sant’Olcese Cffs).

6 reti: Balestrino, Cardillo (Voltrese Vultur), Damonte (Arenzano), Cerato (Bragno), Espinal (Ospedaletti).

5 reti: Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), De Luca (Bragno), Calabrese (Ospedaletti), Esibiti (Borzoli), Brema (Sant’Olcese Cffs), Di Martino (Cairese), Gerardi (Alassio FC).

4 reti: Aurelio (Arenzano), Criscuolo (Campese), Cuneo (Taggia), Mazzei (Praese), Alberti, Garassino (Loanesi San Francesco), Berta (Pallare), Stradi (Sant’Olcese Cffs), Salas Mendoza, Minardi (Campomorone Sant’Olcese), Lamberti (Ospedaletti), Fantoni (Ceriale).

3 reti: T. Corsini (Ceriale), Moretti (Cairese), Realini (Pallare), Condorelli (Loanesi San Francesco), Auteri, Brignoli, Doffo (Alassio FC), Monaco, Panucci (Bragno), Mendez, F. Piovesan (Borzoli), De Fazio, J. Bruzzese (Sant’Olcese Cffs), B. Raguseo, G. Brizio, Tarantola (Taggia), Ventura, Fedri (Praese), Codreanu (Campese), Prinzi, Girgenti (Legino), Gambacorta (Ospedaletti), Lanzalaco, Pastorino, Dentici (Arenzano), Termini, Noureddine (Voltrese Vultur).

2 reti: Faedo (Ceriale), Alfano (Alassio FC), Spozio (Cairese), Cisternino Palagano (Praese), Mboge (Voltrese Vultur), Geraci, Cariello (Ospedaletti), Corino (Arenzano), Laudando, Rovere, Recagno, Piccardi, Bubba (Pallare), L. Baroni, Sciutto (Borzoli), Cervetto, Zizzini, Mombelloni (Bragno), Nocentini, Robotti (Sant’Olcese Cffs), Pesco, E. Ambesi, Botti, Prunecchi (Taggia), Gentile, Murabito (Loanesi San Francesco), Fabris (Campomorone Sant’Olcese), Siccardi (Legino), Merlo, De Vecchi (Campese).

1 rete: Bovio, Di Leo, Piana, Magnani (Cairese), Ottonello, Greco, Preci (Alassio FC), Gallo (Taggia), Scaburri, Feliciello, Fraticelli, Miceli, Rossi (Ospedaletti), Castello, Valentino, Agatiello, Schab, Monte, Giglio, Mbye, Rocca (Loanesi San Francesco), Pesce, Gaspari, Bruzzone, Musso, Cappellano (Campomorone Sant’Olcese), Sciutto, D’Ambrosio, Orero (Borzoli), Rusca, Rolando, Gazzano (Arenzano), Zirafa, Pinna, Sulla, De Moro, Del Ponte, Valente (Praese), Haidich (Ceriale), Bennou, Boggiano (Voltrese Vultur), Morielli, Cesari, Balbi, Pili, Brondo (Legino), Cavallino, Albanese, M. Zangla (Sant’Olcese Cffs), Kuci, Leka, Salvatico (Bragno), Amaro, Rejabi, Da. Marchelli, Ferrara, Pirlo (Campese).

Autoreti: Termini (pro Loanesi San Francesco), L. Zangla (pro Bragno).