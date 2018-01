Progetto “Sentieri del Finalese”, preoccupazione dei Verdi per i ritardi di alcuni Comuni

Savona. “C’è grande attesa per il completamento dell’iter amministrativo dei bandi europei finalizzati agli investimenti nelle attività outdoor in provincia di Savona attraverso il GAL (Gruppo di Azione Locale) ‘Valli Savonesi’. Il raggruppamento di Comuni inserito in questo GAL, e denominato ‘Altra Via del Finalese’ (Finale Ligure, Bardineto, Boissano, Bormida, Calice Ligure, Calizzano, Giustenice, Orco Feglino, Rialto, Toirano, Vezzi Portio, Magliolo, Tovo S. Giacomo, Osiglia), ha manifestato interesse a partecipare al progetto GAL- PSR (Piano per lo Sviluppo Rurale) 2014-2020, denominato ‘Sentieri del Finalese’ finanziato in gran parte dalla UE”. A precisarlo sono i Verdi Savonesi che manifestano però preoccupazione per i ritardi di alcuni Comuni.

“Siamo all’inizio del 2018 e il tempo utile per completare l’iter obbligatorio sta scadendo. Si corre il rischio di perdere la parte più importante dei finanziamenti europei e alcuni Comuni potrebbero essere esclusi dal progetto se non consegneranno in tempo le delibere approvate nei rispettivi Consigli Comunali. Il progetto interessa l’utilizzo razionale eco-compatibile della ‘rete sentieristica finalese’ ad integrazione dello storico ‘turismo balneare’. Negli ultimi anni le attività turistico-sportive nell’entroterra finalese sono cresciute in modo esponenziale perché legate alla scoperta delle sue bellezze ambientali, ma purtroppo la storica rete di sentieri, usati in un primo tempo per raggiungere siti archeologici (caverne, iscrizioni rupestri) e i numerosi punti panoramici, ha visto un rapido degrado fino ad un vero a proprio dissesto quando sul territorio sono comparse, in un primo tempo, le moto ‘fuori strada’ e recentemente anche alcuni sistemi impropri di utilizzo delle mountain bike in ‘downhill’ (discesa veloce). Questi mezzi, in alcuni punti, hanno provocato fenomeni erosivi particolarmente intensi entrando in conflitto con gli altri fruitori del territorio (escursionisti, rocciatori, ecc.). Per questi motivi il progetto ‘Sentieri del Finalese’ vuole tracciare linee guida con la finalità di ridisegnare e rendere agibile una rete di sentieri uniforme, di qualità, compatibile con una gestione razionale del territorio” osserva il portavoce dei Verdi della provincia di Savona Gabriello Castellazzi.

“La mancanza di regole fa correre il rischio di trasformare un potenziale motore di sviluppo economico in un elemento di disturbo e indebolimento del territorio. Le linee guida dell’importante progetto riguardano: 1. La valutazione dello stato della rete sentieristica (selciato, sterrato, asfalto-cemento, presenza di frane, problematiche legate allo scorrimento delle acque meteoriche, ecc.); 2. La realizzazione di opere e manufatti e un modello unico per la segnaletica; 3. La definizioni di regole per la funzionalità ottimale della rete stessa” aggiungono i Verdi.

“Dopo aver realizzato una precisa mappa dei sentieri, delle loro caratteristiche ed aver programmato e realizzato un piano di risanamento, è importante indicare l’interesse prevalente che si può riscontrare nel percorrere i diversi itinerari che saranno: Naturalistico, dove sono presenti elementi significativi della natura(flora, fauna,geomorfologia ,ecc,)-Paesaggistico, per i punti panoramici di particolare bellezza- Storico, in presenza di segni dell’attività umana(luoghi di interesse archeologico, riferimenti storico-etnografici, ecc.)- Enogastronomico-culturale (quando legato alla conduzione agraria, produzione locali, ecc.). La spesa prevista è di 800.000 Euro, inserita nel PSR 2014-2020 . Non si deve perdere questa grande occasione” conclude Castellazzi.