“Potere al Popolo”, dopo l’assemblea genovese nuovo incontro a Savona

Savona. Il percorso di “#Potere Al Popolo” va avanti! Dopo 120 assemblee in tutta Italia ed una prima assemblea genovese alla quale hanno partecipato 250 persone, oggi pomeriggio tappa savonese per il nuovo movimento politico: alle ore 16 e 30, si terrà un incontro presso la Società “Giardino Serenella” delle Fornaci, in corso Vittorio Veneto a Savona.

“Con il contributo di tutti, partendo dal basso, abbiamo costruito un programma che ci rappresenta e con il quale combatteremo le nostre battaglie!” afferma l’assemblea territoriale di Genova, che ha lanciato in Liguria il nuovo soggetto politico di sinistra in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

“Mercoledì 10 gennaio alle ore 17.30 ci vedremo nuovamente al Cap di Genova, in Via Albertazzi 3 r, per la seconda assemblea pubblica il cui odg prevede: relazione politica di un compagn* del coordinamento nazionale; elaborazione e organizzazione della campagna di raccolta firme ed altre iniziative; proposta e scelta dei candidati delle liste elettorali”.

“Poiché crediamo in una informazione libera e democratica invitiamo tutti i media a partecipare per rendere pubblico il nostro progetto politico alla cittadinanza” conclude “Potere al Popolo”.