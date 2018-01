Potere al Popolo candida tre savonesi: “Gli altri si accoltellano nei palazzi, noi siamo la nuova sinistra”

Liguria. “Mentre gli altri partiti si accoltellano dei palazzi noi siamo qui tutti insieme con un progetto che vuole realmente rinnovare la sinistra e con persone che hanno saputo creare un ottimo gruppo di lavoro”. Sono soddisfatti i candidati e gli attivisti di Potere al Popolo, che oggi hanno consegnato le firme al tribunale di Genova.

Fra i candidati ci sono anche tre savonesi: si tratta di Danilo Maramotti (nel secondo collegio uninominale alla Camera), Daiana Cauteruccio (al secondo posto nel collegio plurinominale di ponente alla Camera) e Francesca Coppo (seconda nel plurinominale al Senato, due anni fa si candidò in consiglio comunale a Savona con Rete a Sinistra).

Per il Senato sono state raccolte 1533 mila firme divise circa a metà per i due collegi, quasi tre volte quelle che sarebbero state necessarie. “Un dato che si replica con ordine di grandezza variabile un po’ in tutta Italia – spiega Giacomo Marchetti – e che ci fa ben sperare anche il vista del raggiungimento del 3%”. Potere al popolo quindi, dopo il buon risultato a un mese dalla nascita ufficiale del movimento, comincia a crederci sul serio: “I sondaggi ci danno intorno all’1-2% per convincere gli elettori che non si tratta di un voto utile, ma per noi mandare qualcuno in Parlamento è importante per dare visibilità ad un progetto che non si conclude il 4 marzo ma che è appena cominciato”.