Pontinvrea punta sulla videosorveglianza: in arrivo 14 nuove telecamere

Pontinvrea. Hanno come obiettivo primario “garantire la sicurezza dei cittadini” le 14 telecamere che il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli ha fatto installare su tutto il territorio comunale.

“Viviamo in un momento in cui sempre di più i nostri cittadini percepiscono una grande insicurezza – spiega il primo cittadino – La criminalità si sposta sempre più frequentemente verso territori che lamentano in termini d’investimenti nei servizi, come l’entroterra, tra questi la sicurezza e il controllo del territorio. Per questo motivo la mia amministrazione ha deciso di installare 14 telecamere che permettono di chiudere tutti i varchi del territorio Pontesino, abbiamo anche dotato la locale caserma dei carabinieri di un computer per visualizzare le immagini e identificare i responsabili dei reati perpetrati sul nostro territorio. Essendo Pontinvrea paese baricentrico questa operazione darà la possibilità di una collaborazione tra la locale caserma dei carabinieri e le altre come Stella, Sassello, Dego, Cairo Montenotte e altre della val Bormida”.

“Siamo felici ed orgogliosi – conclude Camiciottoli – che da oggi i nostri concittadini si sentano un po’ più sicuri e allo stesso tempo possiamo essere utili anche ad altri comuni dell’entroterra, convinti come siamo che i nostri piccoli comuni nei prossimi anni diventeranno protagonisti del rilancio della nostra regione”.