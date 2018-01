Polizia Stradale, i numeri del 2017: tra i risultati principali l’operazione “Ingaunia Easy” ad Albenga

Liguria. L’inizio di un nuovo anno rappresenta sempre il momento dei bilanci per tutti: anche per la Polizia Stradale, che quest’anno ha festeggiato il 70° anniversario dalla costituzione.

Con 11040 pattuglie di vigilanza stradale, la Polizia Stradale della Liguria ha accertato 34582 infrazioni al codice della strada. Ritirate 1015 patenti di guida e 1336 carte di circolazione; 43744 i punti complessivamente decurtati.

L’andamento del fenomeno infortunistico rilevato in ambito regionale ha fatto registrare una diminuzione nel numero complessivo degli incidenti (2966 anziché 3056) e in quello delle persone ferite (1487, -2%), e ha mantenuto costante l’incidentalità con conseguenze mortali (17 incidenti), mentre le persone decedute sono passate da 16 a 18, tendenza purtroppo confermata da Istat sul piano nazionale.

“La sicurezza della mobilità rappresenta una priorità per la Polizia di Stato che, con la specialità Polizia Stradale, è da sempre alla ricerca di soluzioni avanzate in termini di tecnologia, procedure e modelli operativi, per garantire servizi più efficaci di prevenzione e di controllo” fanno sapere dalla Polstrada.

I controlli della velocità media con il Tutor

L’utilizzo sistematico del Tutor, articolato sulle tratte A/6, A/7, A/10 e A/26, 333 siti su un totale di circa 3.100 km di autostrada, ha consentito di accertare 45882 violazioni dei limiti dì velocità, con una media di violazioni accertate per ora di funzionamento del sistema pari a 3.

Contrasto della guida sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti

Nel 2017 è proseguita la campagna straordinaria di controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, con l’impiego congiunto della Polizia Stradale e dei medici e personale sanitario della Polizia di Stato, per l’accertamento sull’eventuale assunzione di alcool e, soprattutto, di sostanze stupefacenti o psicotrope, interessando 3 province del territorio regionale. Complessivamente sono stati attivati 37 posti di controllo, con l’impiego di 189 operatori e 50 tra medici e personale sanitario della Polizia di Stato.

I conducenti controllati sono stati 628, e sono state ritirate 28 patenti, mentre 12 dei conducenti sono risultati positivi ad una o più sostanze stupefacenti nel corso dei test su strada. Per tali soggetti (oltre al ritiro cautelativo della patente, come previsto dal codice della strada) si è pertanto proceduto al prelievo su strada di campioni salivari, inviati a Roma presso il Centro di Tossicologia Forense della Polizia di Stato per le analisi di laboratorio.

Nel corso del 2017, nelle notti dei fine settimana (da mezzanotte alle 6 di sabato e domenica), la Polizia Stradale in Liguria ha impiegato nei posti di controllo 312 pattuglie, rilevando 32 incidenti, nessuno dei quali con esito mortale. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 2012, il 7,62% dei quali (pari a 153, divisi tra 129 uomini e 24 donne) è risultato positivo al test di verifica del tasso alcool emico. Le persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono state, invece, 6 e i veicoli sequestrati per la confisca 3.

Controlli nel settore dell’autotrasporto

In ossequio agli obbiettivi delineati nel protocollo d’intesa tra Ministro dell’Interno e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del luglio 2009, la Polizia Stradale, nel corso del 2017, ha continuato a dare forte impulso ai servizi di controllo nel settore del trasporto professionale, sia quelli di iniziativa, sia quelli svolti anche congiuntamente al personale del Dipartimento Trasporti Terrestri con i Centri Mobili di Revisione.

I dati complessivi: 332 servizi effettuati; 2799 veicoli pesanti controllati, di cui 591 (pari al 21%) stranieri; 2020 infrazioni accertate; 16 patenti ritirate; 45 carte di circolazione ritirate.

I servizi programmati mensilmente a livello regionale sono stati affiancati dispositivi specifici pianificati a livello nazionale, secondo il modello delle “Operazioni ad Alto Impatto”, nella misura di circa 4 al mese, su materie particolarmente avvertite nella sensibilità collettiva. Le operazioni in oggetto hanno riguardato i seguenti settori: Cinture sicurezza e sistemi di ritenuta, Assicurazione obbligatoria, Autotrasporto nazionale ed internazionale di persone, Trasporto di animali vivi, Trasporto di sostanze alimentari, Uso corretto apparati radio e telefoni alla guida di veicoli e Stato di efficienza degli pneumatici.

Nell’anno in corso la Polizia Stradale ha festeggiato il 70° anniversario dalla sua costituzione, anche attraverso eventi e iniziative che si sono svolte su tutto il territorio nazionale e che hanno celebrato l’attività e l’impegno degli uomini e delle donne della Specialità. Dal 1947 e ancora oggi con il nuovo codice della strada, l’obiettivo primario di questa “specialità” si è progressivamente ampliato, costituendo essa un presidio operativo volto a garantire l’esercizio della libertà di circolazione come bene fondamentale tutelato dalla Costituzione, nel rispetto della legalità e della sicurezza. Qui in Liguria la ricorrenza è stata festeggiata a giugno a Laigueglia, anche con la presenza della Banda della Polizia di Stato, poi ad Imperia ed a La Spezia, per terminare con l’appuntamento finale in Piazza de Ferrari a Genova, alla presenza delle massime cariche cittadine e regionali.

Numerose inoltre, nel 2017, le campagne di informazione ed educazione stradale

La campagna di sicurezza stradale ICARO – giunta alla 17A edizione – promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Moige (Movimento Italiano Genitori), la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, la Federazione Ciclistica Italiana, la società SINA del gruppo autostradale ASTM-SIAS, Enel Green Power S.p.a., il gruppo Autostrade del Brennero. Quest’anno l’iniziativa ha focalizzato l’attenzione sul tema della distrazione alla guida e gli agenti liguri sono entrati in trenta classi della Regione parlando di questi importanti temi con circa 500 studenti delle scuole superiori.

Il progetto BICISCUOLA – promosso dal RCS Sport – La Gazzetta dello Sport ed in collaborazione con il MIUR. E’ un’iniziativa correlata al Giro d’Italia e rivolta in via esclusiva alle scuole Primarie di tutta Italia al fine di sensibilizzare i giovani al rispetto per l’ambiente e alle regole della sicurezza e dell’educazione stradale: il Pullman Azzurro della Polizia Stradale della Liguria ha infatti seguito la manifestazione ciclistica in tutte le tappe incontrando così ragazzi di tutta Italia.

“SULLA STRADA DELLA SICUREZZA” – Seminari dì formazione organizzati anche qui in Liguria nell’ambito di un Protocollo d’intesa siglato tra Enel Green Power e la Polizia di Stato e rivolti ai dipendenti del Gruppo Enel Green Power ed Enel Mercato allo scopo di diffondere la cultura della legalità e della prevenzione degli incidenti stradali con particolare riferimento agli incidenti in itinere.

“INVERNO IN SICUREZZA” e “VACANZE SICURE” – anche nel 2017 si sono svolte, in collaborazione tra Polizia di Stato, Assogomma e Federpneus, le campagne sul corretto equipaggiamento e sull’efficienza degli pneumatici durante il periodo invernale ed il periodo estivo. La collaborazione si è svolta effettuando controlli stradali mirati.

“GITE SCOLASTICHE IN SICUREZZA”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, focalizza l’attenzione sul trasporto scolastico in occasione delle gite e dei viaggi d’istruzione garantendo, grazie ai controlli preventivi su autobus ed autisti, viaggi più sicuri. Nel 2017 sono stati sottoposti a controllo 708 autobus, dei quali 37 hanno evidenziato almeno una irregolarità, principalmente nei vari dispositivi di equipaggiamento.

“LA GUIDA GIUSTA”. La collaborazione tra Polizia Stradale della Liguria, INAIL sede Regionale ed ACI Genova si è tradotta nella realizzazione di un audiovisivo di circa 30 minuti, già in rete sui canali dei partner e che verrà distribuito anche alle aziende di trasporto, riguardante le best practice da suggerire agli autisti professionali. Il prodotto è stato presentato a Genova, nella Sala della Trasparenza del Palazzo della Regione in Piazza de Ferrari, in occasione dei festeggiamenti del 70° anniversario della Polizia Stradale.

Particolare menzione infine va riservata al Pullman Azzurro, l’aula multimediale viaggiante della Polizia Stradale di Genova. Gli agenti liguri a bordo di questo mezzo unico hanno percorso decine di migliaia di chilometri lungo tutto lo stivale facendosi veri e propri ambasciatori della sicurezza stradale. Come detto il Giro d’Italia con tutte le sue tappe, ma poi anche i Campionati italiani di triathlon a Caorle (VE) e i campionati giovanissimi di ciclismo a Porto Sant’Elpidio, la Fiera dell’Alpà a Varallo Sesia (VC) e Lucca Comics nella cittadina toscana. Il Pullman della Stradale Ligure per trenta volte ha varcato i confini regionali diretto nelle più svariate manifestazioni ed eventi italiani, occasioni comunque dove è sempre stato accolto da grandi e piccini con curiosità ed attenzione.

La Comunicazione insomma si è rilevata ancora una volta e sempre di più un’arma efficace di prevenzione e sicurezza.

Attività di polizia giudiziaria

In materia di polizia giudiziaria, l’impegno profuso dalle articolazioni provinciali, sotto il coordinamento della Squadra di P.G. Compartimentale, ha permesso di conseguire risultati soddisfacenti in tutti gli ambiti di competenza, vale a dire riciclaggio di illecita provenienza, truffe assicurative e illecito conseguimento delle patenti di guida.

In particolare, si segnala l’operazione “INGAUNIA EASY” a cura della Sezione di Savona, che ha interrotto il rilascio di false revisioni periodiche da parte di un’officina autorizzata di Albenga, che ha subito altresì la revoca della licenza di esercizio attività.

Sono state complessivamente arrestate 23 persone e deferite all’A.G., con il sequestro di 62 veicoli (52 per riciclaggio); per l’illecito conseguimento di patenti di guida sono state denunciate 15 persone.

Sono stati controllati 200 esercizi pubblici, che per lo specialistico settore di attività della Polizia Stradale si identificano in autodemolitori, carrozzerie e officine, autoscuole, agenzie pratiche automobilistiche e concessionari, contestando 69 violazioni, alcune delle quali in materia di protezione dell’ambiente.

Tre persone inoltre sono state segnalate, su indagine della Squadra di P.G. Compartimentale, per riciclaggio internazionale di 6 veicoli, trovati completamente smontati, in container destinati all’Egitto.