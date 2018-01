Plodio. I derby in Val Bormida non sono mai facili, nemmeno per le squadri più forti, ma il Plodio ha dato l’ennesima prova dei suoi mezzi, rifilando quattro reti al Cengio.

“L’autorete di Nero, dopo appena dieci minuti, ha messo la partita in discesa” – dice il dirigente plodiese Stefano Broglio – “La squadra ha giocato una grande gara, non rischiando nulla e Ferraro, con una doppietta e Gennarelli hanno fatto il resto, consentendoci di vincere il derby in casa del Cengio”.

“La squadra sta bene – continua Broglio – oggi il nostro centrocampo (ndr, Beltramo, Spahiu e Hublina) è stato perfetto e ciò mi lascia ben sperare per i prossimi due incontri casalinghi, con Mallare e Dego, che precederanno la sfida decisiva, in chiave campionato, in casa del Millesimo”.