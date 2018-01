Pietra Ligure. “La completa definizione della viabilità veicolare della zona del Soccorso potrà essere attuata solo dopo l’allargamento di via Don Maglio, ubicata immediatamente a monte del Santuario del Soccorso: solo a seguito di tale allargamento l’area antistante la Chiesa, come ho già più volte dichiarato, potrà essere completamente pedonalizzata”.

Lo ribadisce il sindaco di Pietra Ligure, Dario Valeriani, dopo le proteste (con tanto di cartelli sugli alberi) e le petizioni per chiedere il ripristino della viabilità nella nuova piazza. “La definizione della viabilità veicolare ha richiesto approfondite valutazioni da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici competenti – spiega il primo cittadino – anche alla luce di non trascurabili esigenze di sicurezza. E oggi, dopo una fase di sperimentazione durata dieci giorni e un monitoraggio quotidiano dei flussi viabilistici, abbiamo definito quella che costituirà la viabilità provvisoria per il prossimo futuro, almeno fino a quando non si realizzerà l’allargamento di via Don Maglio, oggetto di un contenzioso legale che si fonda su azioni svolte non certo dalla mia amministrazione e che avremmo preferito non dover affrontare”.

“La viabilità in via Soccorso sarà consentita in entrambi i sensi di marcia, come già avviene da alcune settimane – precisa il sindaco – e via Ghirardi sarà aperta alla circolazione veicolare nel senso di marcia mare/monti; ho già dato mandato agli uffici di procedere in tal senso. Anche su via Ghirardi saranno posizionati i cartelli stradali che regolano la circolazione (divieto di accesso ai mezzi pesanti, limite di velocità 30 chilometri orari); la nuova pavimentazione non consente il passaggio dei mezzi pesanti, per cui anche su questa via è stato necessario ridurre fisicamente la larghezza della carreggiata con dei vasi, al fine di inibire il passaggio dei predetti mezzi”.

“Fin dagli inizi del proprio mandato, l’attuale amministrazione comunale ha voluto dare una forte accelerata al complesso iter urbanistico che interessa la zona, adoperandosi affinché i privati realizzassero in tempi brevi le opere pubbliche previste dallo SUA del Soccorso di iniziativa privata, quelle opere tanto attese e che erano ferme ormai da molti anni – continua il sindaco – Siamo orgogliosi di essere riusciti a dare alla città una nuova piazza, anche se ad oggi non del tutto pedonale, una nuova strada di collegamento viario (via Suor Bruna), un nuovo parcheggio di circa venti posti auto a servizio delle attività economiche di via Ghirardi e del Viale della Repubblica”.

“Per ultimare la riqualificazione urbana con la totale pedonalizzazione della piazza che, siamo certi, avrà effetti molto positivi su tutto il levante cittadino – sostiene Valeriani – dobbiamo necessariamente attendere l’allargamento di via Maglio; sono ancora in corso trattative con i privati affinché il complesso iter urbanistico, che ha visto protagoniste ben tre amministrazioni comunali (Accame, De Vincenzi e Valeriani), possa arrivare finalmente a compimento”.

Valeriani non rinuncia a togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Nel corso di questi ultimi mesi c’è chi ha voluto creare un clima di tensione intorno alla questione della viabilità del Soccorso – accusa – strumentalizzando a fini politico/elettorali il disagio che ha inevitabilmente prodotto il cantiere edile e fornendo informazioni fuorvianti. Questo atteggiamento irresponsabile mi amareggia molto ed è lontanissimo dal mio modo di fare politica: sono stato educato ad ascoltare la gente e, a differenza di altri, non mi permetterei mai di strumentalizzare i miei concittadini”.

“Le scelte in materia di viabilità sono sempre molto delicate in quanto vanno ad incidere sulla quotidianità delle persone, e per questa ragione, prima di giungere ad una completa definizione del nuovo e provvisorio assetto viario, abbiamo voluto prima verificare e valutare passo dopo passo le eventuali conseguenza, prendendo il tempo necessario per fare la scelta migliore nell’esclusivo interesse di Pietra e dei pietresi” conclude.