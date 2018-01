Pietra, ruba portafoglio all’Eurospin e nella fuga ferisce una donna: ricercato per rapina

Pietra Ligure. Episodio a dir poco movimentato nel primo pomeriggio di oggi dentro e fuori il supermercato Eurospin di Pietra Ligure, in via S.M.G. Rossello. Secondo quanto appreso, un giovane dell’est europeo, ha rubato il portafoglio dalla borsa di una signora intenta a fare la spesa, cercando poi di dileguarsi oltrepassando le casse del discount pietrese, ma è stato notato dalla figlia della donna che si è messa ad urlare e all’inseguimento del malvivente.

Quest’ultimo, non appena si è accorto di essere stato scoperto, ha lanciato via la “refurtiva” e nella fuga all’esterno del supermercato ha colpito un’altra donna che si trovava sul marciapiede, facendola cadere a terra. In seguito è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Dal discount è partito l’allarme con l’arrivo sul posto dei carabinieri della stazione di Pietra Ligure, che hanno raccolto le testimonianze dell’accaduto e avviato le ricerche del rapinatore, del quale è stato fornita una sommaria descrizione. Il portafoglio è stato riconsegnato alla legittima proprietaria, mentre la signora rimasta ferita è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: non ha riportato gravi traumi o ferite.

Proseguono le indagini dei carabinieri di Pietra Ligure per individuare il giovane dell’est europeo, accusato di rapina.