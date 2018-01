Pietra Ligure. E’ stata depositata questa mattina dalla minoranza consigliare di Pietra Ligure, dal gruppo “Lista Civica dei Pietresi”, un mozione sul crollo del pino della scuola elementare di via della Cornice finito sulla sede stradale, il 2 dicembre scorso.

Nel mirino dell’opposizione, infatti, una perizia agronoma commissionata dal Comune e consegnata nell’agosto 2016 nella quale si indicava la necessità di intervenire sui pini posizionati nel cortile della scuola pietrese, questo sia a fini di sicurezza quanto per mantenere lo stesso patrimonio arboreo (era consigliata una potatura di almeno il 20% del pino che è poi collassato per l’ondata di maltempo). “Le indicazioni contenute in quella relazione non sono state prese in considerazione dall’amministrazione comunale che attraverso semplici interventi di manutenzione avrebbe potuto evitare una possibile tragedia e al tempo stesso tutelare i pini e il verde” dice il consigliere di minoranza Mario Carrara.

“Ora, invece, dopo il crollo del pino che ha danneggiato pesantemente il muro di contenimento della scuola si è reso necessario stanziare un intervento di messa in sicurezza pari a ben 52 mila euro e che tra l’altro non prevede la sostituzione dei pini (tutti tagliati) con altri alberi” aggiunge l’esponente della minoranza pietrese.

La mozione potrebbe non essere inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, tuttavia Carrara annuncia battaglia ed è già pronto un esposto alla Corte dei Conti per le spese sostenute dall’amministrazione comunale, “evitabili se si fosse ascoltata la perizia dell’agronomo, consegnata oltre un anno prima del crollo del pino” sottolinea lo stesso Carrara.

“Era sufficiente procedere con qualche migliaia di euro alla potatura dell’albero e degli alberi per garantire sicurezza e mantenimento dei pini nel cortile della scuola, invece…Ci è voluta quasi una tragedia per costringere l’amministrazione comunale ad intervenire, senza peraltro pianificare nuove piantumazioni. Per questo atteniamo risposte in merito alla nostra mozione e siamo pronti ad un esposto alla Corte dei Conti per la mala gestione della situazione da parte del Comune, costretto poi a stanziare risorse cospicue, di tutti i pietresi, per l’intervento di messa in sicurezza ancora in corso” spiega il consigliere Mario Carrara.

“D’altronde la perizia dell’agosto 2016, pagata dal Comune, era chiara e non poteva essere trascurata dall’amministrazione comunale, ma così è stato. Inoltre, sono stati tagliati tutti gli altri pini del cortile della scuola compresi quelli dell’asilo vicino e un cipresso secolare lungo la Salita del Trabocchetto: una vera e propria tabula rasa del patrimonio arboreo della zona che nella medesima perizia era stato indicato importante mantenere e tutelare”.

Con la mozione il gruppo di minoranza “Lista Civica dei Pietresi” vuole spiegazioni dalla giunta e dalla maggioranza in merito alla perizia e per quali motivi non siano stati presi i provvedimenti necessari: “Si poteva evitare il crollo del pino che solo per un caso non ha provocato una tragedia, si poteva evitare di arrivare a spendere 52 mila euro per l’attuale intervento di messa in sicurezza (ragione per la quale siamo pronti a presentare un esposto alla Corte dei Conti) e inoltre impegniamo la giunta comunale a sostituire gli alberi tagliati con altri di dimensioni adeguate: questo vale per tutto il territorio comunale depauperato da questa amministrazione del suo verde e del suo patrimonio arboreo”.

“In questa vicenda – conclude il consigliere Mario Carrara -, è stato arrecato un danno enorme alla comunità dei pietresi, in termini di sicurezza, di verde pubblico e di risorse economiche”.