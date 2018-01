Pietra Ligure. Con una richiesta firmata da tutti i consiglieri dell’opposizione consiliare sta per essere presentata la richiesta formale di convocazione del Consiglio Comunale per discutere una mozione della Lista Civica dei Pietresi, presentata in seguito al mancato rispetto della risoluzione votata all’unanimità dal Consiglio Comunale del 29 novembre scorso, secondo la quale lo spazio delle strade antistanti la chiesa del Soccorso, peraltro inaugurato ufficialmente il 31 dicembre, avrebbe dovuto essere riaperto alla circolazione veicolare entro e non oltre il 15 dicembre.

“Ad oggi, metà di Gennaio 2018, oltre un mese dopo quel termine, quello spazio è sempre chiuso e transennato perché, secondo le dichiarazioni di sindaco e vice sindaco non è ancora arrivata la segnaletica “verticale” dice il consigliere comunale di minoranza Mario Carrara.

“Inoltre, il sindaco ha fatto dichiarazioni sul mantenimento dell’attuale “provvisoria” zona pedonale perché sarebbe richiesta dalla gente. L’argomento verrà ridiscusso entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento da parte del Comune della detta convocazione” conclude l’esponente di opposizione.