Pietra Ligure. Grande successo di pubblico e di consensi per la festa di capodanno in piazza San Nicolo a Pietra Ligure organizzata dall’associazione “Facciamo Centro” in collaborazione con il Comune.

Di fronte ad una piazza gremitissima si è esibita la band “The Sunny Boys”, giovanissima ed esplosiva band tra le più apprezzate e coinvolgenti in Italia.

Allo scoccare della mezzanotte il vicesindaco Sara Foscolo ha brindato sul palco all’arrivo del nuovo anno. La manifestazione è poi proseguita sino a tarda notte con JNice dj.

Grande soddisfazione per i turisti che hanno letteralmente invaso Pietra Ligure, dimostrando di apprezzare e ripagare gli sforzi degli organizzatori.