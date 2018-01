Pietra Ligure. Una delle pioniere del settore alberghiero e turistico a Pietra Ligure, dalla fine degli anni ’50 fino ai primi anni ’90.

Tanti i colleghi e tanta la gente che ha ricordato in questi giorni Antonietta Caldana, che si è spenta all’età di 90 anni il 30 dicembre scorso. Grande partecipazione il giorno successivo ai funerali, che si sono svolti nella chiesa del Soccorso a Pietra Ligure.

Foto 2 di 2



Assieme al marito Giuseppe ha iniziato la sua longeva carriera nel settore alberghiero con l’hotel Rio nel 1958, poi la gestione dell’hotel Bristol dal 1962. Ha conosciuto e vissuto da protagonista i momenti d’oro del turismo pietrese e rivierasco. Ha gestito anche l’hotel Costa a Celle Ligure, fino all’hotel Villa Marina di Pietra Ligure nei primi anni ’90 e l’hotel Corallo, sempre a Pietra Ligure, in seguito (quest’ultimi due alberghi ora gestiti dai due figli).

Ecco il ricordo del figlio Aldo, che su Facebook ha scritto: “L’unico rammarico è che non sia mai stata onorata dalla amministrazioni comunali di Pietra Ligure, in quanto penso che in tutta la sua carriera di albergatrice abbia portato notevoli benefici alla comunità visto le tante persone che hanno lavorato per noi e che erano presenti al suo funerale”.

E il figlio aggiunge: “Hanno premiato persone inconsistenti, sconosciute e chi ha veramente fatto qualcosa per il paese non viene neanche ricordato al suo funerale”.