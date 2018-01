Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa del medico Andrea Robutti, ex consigliere ed assessore

Pietra Ligure. Si è spento serenamente circondato dall’affetto dei suoi cari il medico Andrea Robutti, 81 anni, noto e stimato medico, specializzato in urologia e cardiologia, apprezzato ed amato dalla sua comunità. Per anni ha svolto la professione presso l’ospedale di Santa Corona in qualità di cardiologo oltre ad esercitare per decenni l’attività di medico di famiglia.

Grande appassionato di arte, cultura e musica classica, condivideva il grande amore per la montagna con la compianta moglie dott.ssa Angela Maria Devincenzi, rivestendo per numerosi anni il ruolo di presidente della sezione CAI di Loano.

Già presidente della Croce Rossa di Pietra Ligure, era stato inoltre per diversi mandati consigliere comunale ed assessore in Comune.

Lo piangono i tre figli Enrico, Alessandra e Raffaella unitamente ai generi ed alla nuora, che gli hanno regalato la gioia di essere nonno dei suoi quattro adorati nipoti.

Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che gli sono stati vicini in questi ultimi anni in cui la sua salute era stata duramente provata, in particolare al dott. Mauro Ivaldi, alla dott.ssa Danila Sanfelici, al dott. Edmondo Bosco, alla dott.ssa Donatella Mela unitamente a tutto il personale del reparto di Medicina Interna del III piano padiglione “Negri” dell’ospedale Santa Corona.

Un caloroso ringraziamento anche a tutto lo staff della residenza protetta Santo Spirito di Pietra Ligure ed a Carla, Tina e Walter per le amorevoli cure.

Il rosario si svolgerà lunedì 15 e martedì 16 alle 18.30 presso la camera ardente dell’ospedale Santa Corona, mentre il funerale sarà celebrato presso la Basilica di S. Nicolò in Pietra mercoledì 17 gennaio alle ore 15.