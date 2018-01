Pietra Ligure, open day alla scuola dell’infanzia “Ape Regina”

Pietra Ligure. La scuola dell’infanzia di Pietra Ligure “Ape Regina” apre le porte in vista delle iscrizioni per il prossimo anno ed ha organizzato un open day in programma questo sabato, 3 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

La struttura, situata in via Oberdan, presenta una giornata dedicata a tutti i nati del 2015, nel corso della quale le maestre incontreranno i genitori e presenteranno la scuola e i suoi spazi, oltre all’offerta formativa per l’anno 2018-2019.

Durante l’open day è prevista una attività di laboratorio a tema che i genitori potranno fare assieme ai loro bimbi. Al termine della giornata, infine, non poteva mancare una golosa merenda per tutti i partecipanti.