Pietra Ligure. Sono diverse le novità in ambito di viabilità introdotte dall’amministrazione comunale di Pietra Ligure guidata dal sindaco Dario Valeriani.

Per quanto riguarda la Ztl di nuova realizzazione in piazza Vittorio Emanuele, dalla prossima settimana sarà in vigore una nuova viabilità che coinvolgerà via Nicolò Accame. A partire da lunedì, infatti, i motocicli e tutti gli aventi diritto ad accedere nella Ztl dovranno entrare in via Nicolò Accame dall’intersezione con lungomare Bado e uscire dall’archivolto. “L’inversione di marcia di via Nicolò Accame – spiega il primo cittadino – si è resa necessaria per rendere più fruibile e meno pericolosa la circolazione, comunque ridotta dall’istituzione della nuova Ztl”.

Già da questa mattina è stata ripristinata la viabilità in via Soccorso, che potrà essere percorsa in entrambi i sensi di marcia. Sono stati posizionati i cartelli stradali che regolano la circolazione nel tratto interessato (divieto di accesso ai mezzi pesanti, limite di velocità 30 chilometri orari). La nuova pavimentazione non consente il passaggio dei mezzi pesanti, per cui è stato anche necessario ridurre fisicamente la larghezza della carreggiata con dei vasi.

La chiusura di via Soccorso aveva attirato le critiche della minoranza che, oltre ad aver richiesto la convocazione di un consiglio comunale su questo tema, nei giorni scorsi aveva chiesto esplicitamente all’amministrazione di riaprire la strada a causa dei grossi disagi causati ai cittadini in quella zona della città. “Purtroppo i lavori per la riqualificazione della zona si sono prolungati oltre le aspettative – aggiunge Valeriani – ma hanno donato alla popolazione una nuova area, più vivibile, davanti alla parrocchia di Nostra Signora del Soccorso”.

Per quanto riguarda via Ghirardi (una delle vie che, dal viale della Repubblica, conduce in via Soccorso) la strada resterà chiusa ma con una novità: “E’ stato realizzato un parcheggio di circa 20 posti auto in via Ghirardi che sicuramente andrà ad agevolare le attività produttive che si trovano nella via stessa e in quelle adiacenti di viale della Repubblica”.

Proseguono intanto le trattative con i privati per raggiungere un accordo bonario per l’allargamento di via Don Maglio, in modo da poter presto godere completamente della piazza in modo del tutto pedonalizzato.