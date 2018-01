A Pietra Ligure consegnata la prima carta d’identità elettronica

Pietra Ligure. E’ stata consegnata ieri la prima carta d’identità elettronica dal Comune di Pietra Ligure, dopo soli cinque giorni dalla richiesta.

Ritirando il documento Claudio Faggiano, presidente del Pietra Ligure Ligure Calcio, si è detto orgoglioso e ha ringrazia l’amministrazione comunale per essersi prodigata nel raggiungere questo importante obiettivo.

“Ringrazio gli operatori dei Servizi Demografici per l’impegno profuso – ha sottolineato il sindaco Dario Valeriani – Il merito è soprattutto loro: hanno accettato questa nuova sfida tecnologica in un delicato momento per l’ufficio, vista l’imminenza delle elezioni politiche e dei relativi adempimenti. L’Amministrazione Comunale li ha sostenuti al meglio delle sue possibilità”.

Per evitare inutili ed estenuanti attese ciascun cittadino deve prenotare un appuntamento on line per la presentazione della domanda di rilascio, in funzione alle disponibilità del proprio Comune, utilizzando il sistema “Agenda CIE” al quale è possibile accedere mediante il tasto “Prenotati” del portale oppure recandosi direttamente sul sistema “Agenda CIE”.