Pietra Ligure. Si è verificato un incidente stradale, una manciata di minuti fa, in Corso Italia, a Pietra Ligure, all’altezza della banca San Paolo.

A rimanere ferita nell’impatto è stata una donna che, a bordo di uno scooter Kymco 50, procedeva in direzione Finale Ligure. Pare, infatti, che un’altra donna, a bordo di una Smart parcheggiata a bordo strada, abbia aperto improvvisamente la portiera della vettura e la scooterista non sia riuscita ad evitarla in tempo.

Galleria fotografica Incidente scooterista Corso Italia pietra Ligure









Tempestiva la chiamata ai soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militi di Pietra Soccorso, l’automedica Sierra 4 e il personale della polizia municipale Diu Pietra Ligure, che hanno svolto i rilievi del caso.

La scooterista è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Qualche piccolo disagio alla circolazione stradale.