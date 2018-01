Pietra Ligure. Prenderanno il via domani e si protrarranno fino a venerdì 5 gennaio le operazioni di rimozione dei pini pericolosi che sovrastano via della Cornice, dove già ai primi di dicembre si era verificato il crollo di una pianta pericolante.

La sera del 2 dicembre uno dei pini situati nel cortile delle scuole elementari “Dottor Giorgio Sordo” aveva ceduto ed era crollato nella strada sottostante. Per fortuna il destino aveva fatto sì che in quel momento non ci fossero passanti né veicoli sulla strada e pertanto nessuno era rimasto colpito dal grosso tronco.

A seguito dell’episodio erano rimaste bloccate sia la stessa via della Cornice che via Ignazio Borro. Considerata la sua mole, infatti, cadendo l’albero aveva occupato le sedi stradali di entrambe le vie.

A seguito di quell’episodio, l’amministrazione comunale del sindaco Dario Valeriani ha disposto la rimozione di tutte le altre piante pericolose. al fine di consentire le operazioni, è stata disposta la

chiusura del traffico viecolare e pedonale in via della cornice nel tratto dalla scuola elementare, dall’incrocio con via Borro al residence Sant’Anna dalle 8 alle 17 nei giorni dal 2 al 5 gennaio.