Pietra Ligure. Sarà nel prossimo Consiglio comunale, convocato per il prossimo 31 gennaio, alle ore 18:00, che il sindaco di Pietra Ligure Dario Valeriani annuncerà ufficialmente la ridistribuzione degli incarichi nella giunta comunale pietrese dopo la rinuncia alle deleghe su sport, informatica e demanio da parte di Giacomo Negro, motivata con “ragioni personali e professionali”.

Il consigliere comunale di maggioranza, con deleghe di giunta, aveva rassegnato le dimissioni dai suoi incarichi ai primi dell’anno (confermando tuttavia il suo ruolo di consigliere nel parlamentino pietrese), costringendo quindi il primo cittadino pietrese ad un nuovo riassetto della giunta.

Le deleghe vacanti saranno così distribuite: lo sport andrà all’assessore Daniele Rembado, che ha già incarichi per turismo e spettacolo, cultura, suolo pubblico e la frazione di Ranzi; le deleghe a demanio e spiagge sono state affidate ad Antonio Luciano, presidente del Consiglio comunale che ha già incarichi su parchi e giardini, cimiteri, tutela degli animali; infine la delega all’informatica sarà assunta dallo stesso sindaco Dario Valeriani, completando così il riassetto in giunta.

Quello completato in questi giorni non è il primo riassetto della giunta Valeriani: prima di Giacomo Negro avevano lasciato il loro incarico in maggioranza Paolo Fontana (ex consigliere con deleghe all’ambiente e alle risorse idriche) e Francesco Amandola (ex assessore all’urbanistica e all’edilizia privata che ha mantenuto solo la delega ai lavori pubblici).

“Giacomo Negro mi aveva comunicato la sua decisione dovuta ad impegni di lavoro importanti, nei giorni successivi assieme alla maggioranza abbiamo definito i nuovi incarichi lasciati vacanti, deleghe mirate con l’obiettivo di concludere al meglio il mandato amministrativo” sottolinea il sindaco Dario Valeriani.

“L’assessore Rembado potrà proseguire al meglio lo sviluppo del turismo sportivo, avendo anche la delega allo sport. Luciano ha esperienze nel settore delle spiagge e del demanio e potrà occuparsi al meglio del nostro litorale, infine al sottoscritto la delega all’informatica. Una assegnazione di incarichi concertata e valutata al meglio, secondo le competenze e le esigenze di azione dell’amministrazione comunale” conclude il primo cittadino pietrese.