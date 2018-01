A Pietra appuntamento con la festa della benedizione degli animali

Pietra Ligure. Si terrà domenica 28 gennaio a Pietra Ligure, in piazza San Nicolò, l’appuntamento con la festa della benedizione degli animali.

Alle ore 15:00 è in programma la cerimonia di benedizione degli animali davanti alla centrale chiesa pietrese, mentre dalle ore 15 e 30 sono previste passeggiate con gli asini per le vie del centro storico, un’area coccole per gli amici animali e giri a cavallo nella spiaggia libera delle barche.

L’evento è organizzato dall’ASD Asinolla, dal Comune di Pietra Ligure e dalla parrocchia San Nicolò.