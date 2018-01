Villanova d’Albenga. Incontro questa mattina presso lo stabilimento di Villanova d’Albenga tra Rsu sindacale, segreterie sindacali e lavoratori interessati dalla cessione del ramo civile della Piaggio Aerospace. Alle maestranze è stato spiegato il “passo in avanti” dell’azienda con la proposta di cessione della parte velivolistica civile e la costituzione di una nuova società, la “Piaggio Aviation” (con capitali cinesi), un passaggio che riguarda 23 lavoratori della Piaggio.

“Sicuramente l’azione dell’azienda, prima dell’incontro ministeriale sulla vertenza e il piano industriale, con una lettera anticipata alle organizzazioni sindacali venerdì pomeriggio, non è stata presa bene, tuttavia da parte nostra era dovere informare i lavoratori interessati della procedura aziendale in corso, sulla quale attendiamo chiarezza e dettagli, sopratutto dal tavolo ministeriale che non è stato ancora convocato (era prevista per l’ultima decade di gennaio)” afferma l’Rsu di Piaggio.

Foto 2 di 2



“Pur ribadendo con forza la nostra contrarietà ad ogni forma di scorporamento dell’azienda aeronautica, è indispensabile tutelare le maestranze rispetto alla procedura avviata e che procede, sulla quale è indispensabile sviluppare l’azione sindacale. La vendita di un patrimonio industriale come il P180 e il ramo civile non è certo cosa di poco conto e per questo chiediamo spiegazioni e un vero confronto con azienda e Governo”.

“Auspichiamo che dal Ministero arrivi al più presto la convocazione attesa da lavoratori, Rsu e sindacati: solo in quella sede potremo capire la reale situazione del piano industriale in essere e, soprattutto, se da parte del Governo c’è stata una mediazione e se ci sono, quindi, garanzie su produzione e livelli occupazionali secondo l’accordo del 2014 e secondo gli impegni anche in sede istituzionale che erano stati assunti” conclude l’Rsu sindacale.