Patrimonio arboreo, il Wwf lancia l’allarme: “Basta abbattimenti di massa a Finale Ligure”

Finale Ligure. “Stop agli abbattimenti ‘di massa’ a Finale Ligure”. E’ questa la richiesta che arriva da Stefano Gatti, delegato alla tutela del patrimonio arboreo di Wwf Savona.

“Apprendiamo con rammarico – dice Gatti – le notizie di abbattimenti ‘di massa’ nel comune di Finale Ligure. Invitiamo l’amministrazione a ricorrere all’abbattimento solo come extrema ratio,

e chiediamo ufficialmente se il Comune provvederà prontamente al reimpianto di quelli purtroppo già abbattuti, con giovani alberi di pari classe ed idonea grandezza”.

“Constatiamo con soddisfazione che un numero sempre maggiore di cittadini della nostra provincia sta in effetti mostrando una grande sensibilità in tema di attenta gestione degli alberi delle nostre città, a vocazione turistica. Il patrimonio arboreo delle nostre città ha in effetti una valenza essenziale, non solo per una migliore qualità della vita di tutti i residenti, ma anche per l’attrattività che ha per i nostri turisti. Ricordiamo che ogni albero sul suolo pubblico è un bene di proprietà dello Stato Italiano e come tale va amministrato”.