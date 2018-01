Pari e patta (2-2) tra Isolese e Varazze, nell’anticipo di Prima C

Busalla. Le emozioni del ‘big match’ del campionato di Prima Categoria C, tra Isolese e Varazze, si concentrano tutte nell’ultimo quarto d’ora.

I nerazzurri di mister Calcagno, in vantaggio per ben due volte, con l’ex cairese Perrone (al 74°) e Franzone (all’89°), vengono raggiunti, in entrambe le occasioni, da Maisano e compagni, in goal con Rizzo (all’80°) e grazie ad una autorete di Rampini (al 91°).

I valligiani restano al primo posto della graduatoria, con 36 punti, mentre il Varazze, che interrompe la striscia consecutiva di vittorie, è sesto (con 27 punti), ma con la consapevolezza di poter entrare a far parte della griglia dei play off.

Questi i due undici scesi in campo:

Isolese: Alesso, Castagna, Matranga, Maisano, Rizzo, Prestia, Leto, Rejaibi, Rossetti, Migliaccio, Remorino

Varazze Don Bosco: Maralino, Maralino, Rampini, Baroni, Kepi, Morando, Garetto, Gagliardi, Perrone, Mori, Paini