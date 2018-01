Pallanuoto, Uisp: continua la marcia delle due formazioni della Rari Nantes Savona

Savona. Prosegue a gonfie vele il campionato Uisp delle formazioni della Rari Nantes Savona. Il 2018 è iniziato con un successo sia per i Piedineri che per la Lokomotiv (nella foto); quest’ultima aveva chiuso con un successo anche il 2017.

Vediamo i tabellini delle recenti partite giocate dalle squadre biancorosse.

Lokomotiv Savona – Pro Secco 16-9

(Parziali: 2-2, 6-3, 2-1, 6-3)

Lokomotiv Savona: Ferrentino, Antipodo, Ferrando 5, G. Landolfi 1, A. Beri 1, D. Beri 1, Torrente 2, Minuto 2, Vallarino 2, G.R. Landolfi 1, Bova 1, De Fazio, Rossi, Molteni, Duro. All. Manzato.

Pro Secco: Pittatore, Menini 1, Mennucci, Bertolini, Freddani 1, Valentini, Ciampichetti 1, Mugnaini 2, Cipollina 2, Allavena 1, Manitto, Ferraro 1. All. S. Zachopulos.

Arbitro: Medda.

Note. Usciti per limite falli: A. Beri nel secondo tempo, Valentini nel quarto tempo.

Sestri Mare e Sport Waterpolo Team – Piedineri Savona 4-7

(Parziali: 1-2, 1-2, 1-2, 1-1)

Sestri Mare e Sport Waterpolo Team: Bozzo, Vagge, Iannello 2, Borella, Gelosa, Borinato 1, Ferrari 1, Puppo, Tamagno, Bsoul, Pianetti, Pessagno. All. Rolleri.

Piedineri Savona: Brunetto, Chirone, Maglio, L. La Cava 3, Gandini 1, Pappalardo 1, A. La Cava, Moroni 1, Galuppo 1, Tambuscio. All. L. La Cava.

Arbitro: De Gregori.

Note. Usciti per limite falli: nessuno. Espulso Borella nel quarto tempo.

Noctis Nantes Waterpolo Team – Lokomotiv Savona 16-12

(Parziali: 5-3, 3-3, 4-2, 4-4)

Noctis Nantes Waterpolo Team: Diotalevi, D’Arrigo, Canepa, Librio 1, Chiappori 2, Dotta, Moresco 2, Calcagno 2, M. Rastrelli, Civani 2, Cresto 4, Musetti 1, Busolli, Bascaran 2, Cucchia. All. C. Burlando.

Lokomotiv Savona: Ferrentino, Antipodo, Ferrando 4, Torrente 3, D. Beri 2, Minuto, Vallarino 1, G.R. Landolfi 1, Rossi 1, Molteni. All. Manzato.

Arbitro: De Gregori.

Note. Usciti per limite falli: Busolli nel quarto tempo.