Orientamento sessuale, ad Albenga una conferenza con lo psicoanalista Vittorio Lingiardi

Albenga. “Si nasce o si diventa? Come orientarsi tra generi e identità”. E’ il tema della conferenza organizzata dall’Associazione Iniziativa Laica Ingauna che si terrà venerdì 26 gennaio, alle 21, a palazzo Scotto Niccolari ad Albenga con lo psicoanalista Vittorio Lingiardi.

“Che cosa determina il nostro essere eterosessuali, omosessuali, transgender, bisessuali o altro? Le esperienze che viviamo, la famiglia, l’educazione ci indirizzano in una direzione piuttosto che in un’altra, o sono gli ormoni e i geni a stabilire come saremo? L’orientamento sessuale può essere cambiato? Chi sono Queer, transessuali, bisessuali, cisgender, questioning, LGBT?. Per fare chiarezza e portare luce, dissolvendo la coltre di pregiudizi che avvolge le tematiche legate all’orientamento sessuale abbiamo invitato il prof. Vittorio Lingiardi” spiegano dall’Associazione Iniziativa Laica Ingauna.

Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, è Professore ordinario di Psicologia dinamica alla Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma, dove dal 2006 al 2013 ha diretto la Scuola di specializzazione in Psicologia clinica. La sue aree di ricerca riguardano: la valutazione e la diagnosi dei disturbi della personalità, l’efficacia della psicoterapia, l’alleanza terapeutica, l’identità di genere e l’orientamento sessuale. Su questi argomenti ha pubblicato più di 200 articoli su riviste italiane e internazionali e numerosi volumi.

Dal 2013 al 2016 è stato membro della Commissione per la Valutazione dell’Idoneità delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Con Nancy McWilliams è coordinatore scientifico del manuale internazionale Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM-2, Guilford Press, 2017), a breve anche in traduzione italiana (Cortina, 2018). Tra i suoi ultimi libri: Mindscapes. Psiche e paesaggio (Cortina, 2017); Citizen gay. Affetti e diritti (il Saggiatore, 2016, 3a ed. aggiornata); La personalità e i suoi disturbi. Valutazione e diagnosi al servizio del trattamento (Cortina 2014, con F. Gazzillo); La valutazione della personalità con la SWAP-200 (Cortina 2014, con J. Shedler e D. Westen); La svolta relazionale (Cortina, 2011, con G. Amadei, G. Caviglia, F. De Bei).

Per Raffaello Cortina dirige la collana “Psichiatria Psicoterapia Neuroscienze”. Collabora all’inserto culturale Domenica del Sole 24 Ore e al Venerdi di Repubblica, dove tiene la rubrica settimanale “Psycho” su cinema e psiche. Per nottetempo edizioni ha pubblicato due raccolte di poesie: La confusione è precisa in amore (2012) e Alterazioni del ritmo (2015).