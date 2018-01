Ordinanza cani a Savona, il sindaco: “Soluzioni condivise per contrastare il degrado”

Savona. Questa mattina, nella sala giunta del comune di Savona, si è tenuto un incontro convocato dal sindaco Ilaria Caprioglio tra l’amministrazione comunale, l’Enpa, l’Asl2 veterinaria ed esperti del settore, per discutere dell’ordinanza relativa a deiezioni e minzioni canine.

Erano presenti gli assessori Paolo Ripamonti, Pietro Santi, Maurizio Scaramuzza, Maria Zunato, il segretario generale Lucia Bacciu, il comandante della polizia municipale Igor Aloi e personale comunale degli uffici competenti.

“Abbiamo voluto questo incontro, immediatamente dopo le festività natalizie, per poter ascoltare gli enti presenti sul territorio e ascoltare le loro opinioni, a conferma della totale apertura al dialogo della nostra amministrazione – commenta il sindaco Caprioglio – Abbiamo spiegato loro le ragioni che hanno portato all’ordinanza, dettata da motivi di urgenza per una situazione che non era purtroppo più tollerabile, e abbiamo prestato ascolto ai loro suggerimenti e alle loro indicazioni. Si è convenuto sull’importanza di venirsi incontro, istituzioni e cittadini, proprietari di cani e non, per mantenere Savona pulita e contrastare ogni forma di comportamento che causi degrado”.

“Si possono avere differenze di vedute sulle soluzioni e sui dettagli, ma gli obiettivi sono gli stessi e condivisi da tutti i presenti: una città più decorosa e accogliente, sia per gli umani che per gli amici a quattro zampe. Amiamo gli animali, come dimostrano gli investimenti promossi dalla nostra Amministrazione per il rilancio delle aree canine, e siamo aperti al confronto: nella prospettiva di trasformare il provvedimento in qualcosa di duraturo e permanente, ci incontreremo a breve per proseguire nel percorso di dialogo già avviato, per trovare soluzioni migliorative e fare fronte comune contro gli incivili”.