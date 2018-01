Savona. Raccolta firme per la petizione contro l’ordinanza cani e una raccolta fondi per il ricorso al Tar contro il provvedimento varato dall’amministrazione savonese finito al centro della bufera, politica e non.

Così il M5S savonese prosegue la sua battaglia contro la contestata ordinanza, con gli esponenti pentastellati che non hanno risparmiato aspre critiche sulla decisione della giunta Caprioglio che ha scontentato commercianti e animalisti.

Nel corso della protesta organizzata il 23 dicembre scorso, l’iniziativa del M5S si era trasformata in una vera e propria “raccolta firme canina”, con gli amici a quattro zampe intenti a firmare il documento dei pentastellati.

“L’ordinanza è da revocare e danneggia i savonesi, sia i padroni degli amici a quattro zampe quanto i commercianti del centro cittadino sui quali il sindaco ha scaricato le colpe: prima erano i cittadini incivili, poi i commercianti e poi chissà…” ribadisce il M5S savonese, che prosegue nella sua raccolta firma convinta che il Tar possa revocare l’ordinanza.