Noli. Il 23 gennaio le scuole di ogni ordine e grado di Noli, dell’Istituto Comprensivo statale di Spotorno, hanno aperto le porte a bambini e genitori.

La scuola dell’infanzia, in occasione del periodo dedicato alle iscrizioni per il prossimo anno, ha trasformato il primo pomeriggio del 23 in un bel momento in cui i genitori hanno potuto conoscere la struttura, incontrare le maestre e i bambini che già “vivono” e “fanno vivere” la scuola, informarsi sulle attività didattiche portate avanti e sulle questioni puramente organizzative quali orari, corredino, mensa, e, infine trovare risposta a dubbi e timori sull’eventuale inserimento del proprio piccolo.

Nella mattinata del 23, invece, bimbi e genitori si sono recati alla scuola primaria tra le opere artistiche degli alunni che, con l’aiuto delle maestre, hanno riempito di fiori e colori, con gusto e stile, la struttura, attualmente provvisoria, in cui si svolgono le attività della Primaria di Noli, accogliendo i futuri alunni con giochi sulla lavagna interattiva multimediale che dall’anno prossimo potranno usare quotidianamente.

Infine, nel pomeriggio del 23, viaggio itinerante tra l’offerta formativa della secondaria di primo grado, organizzato con entusiasmo di ragazzi della classe 2° B che, con l’aiuto di tutte le classi, hanno collaborato, con le loro famiglie, per rendere la giornata “speciale”.

I futuri alunni con i genitori hanno potuto ascoltare, direttamente dai ragazzi, tra le note musicali dei flauti diretti artisticamente dai docenti di musica, i progetti, le attività, i programmi e le esperienze personali raccontate in un “viaggio” tra le classi, supportato da video e immagini proiettate sulle LIM.

E, per finire, una ricca merenda condivisa che ha legato genitori, bambini, ragazzi, maestre, insegnanti e collaboratori all’insegna della continuità, “un baluardo educativo, formativo e tecnologico del nostro istituto” commentano dalla direzione.