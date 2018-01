Open day alla cardiologia del San Paolo, visite ed esami gratuiti con gli specialisti di Asl2

Savona. Sarà una preziosa opportunità per prendersi cura del proprio cuore e della propria salute l’open day in programma sabato 20 gennaio organizzato dalla cardiologia del San Paolo in collaborazione con l’Associazione Savonese Amici della Cardiologia onlus.

Dalle 10 alle 13, in occasione della presentazione ufficiale dei nuovi locali e degli ambulatori recentemente ristrutturati, il personale medico ed infermieristico del reparto cardiologico di Savona sarà a disposizione dei visitatori per dare consigli e informazioni sulle principali patologie cardiovascolari. Non solo, sarà possibile effettuare gratuitamente la misurazione di glicemia, pressione, colesterolo totale, indice di massa corporea al fine di calcolare, con l’aiuto degli esperti, l’indice di rischio cardiovascolare personalizzato.

L’iniziativa si inserisce in un quadro di rinnovamento e riorganizzazione che da qualche tempo interessa l’area cardiologica del San Paolo: la ristrutturazione dei locali di accoglienza degli ambulatori, il nuovo sistema di accettazione e gestione degli utenti, l’accesso diretto per gli elettrocardiogrammi, il potenziamento del settore emodinamica.

Questo open day, fortemente condiviso dalla direzione di Asl2, è stato realizzato grazie al supporto e al contributo dell’Associazione Savonese Amici della Cardiologia da sempre attiva nel promuovere sul territorio giornate di prevenzione in questo settore.