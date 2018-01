Olio & Basilico, le Dop liguri conquistano i mercati

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Olio & Basilico, le uniche eccellenze Dop della Liguria, si uniscono per un progetto di promozione cofinanziata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per “onorare” il “2018 Anno nazionale del cibo italiano”. Un modo per cercare di puntare i fari su due eccellenze, spesso copiate e snaturate all’estero da quello che viene chiamato “italian sounding”.

Il progetto ha visto, sta vedendo, una campagna promozionale televisiva in atto nel Nord Italia, attraverso la produzione e la programmazione dello spot promozionale “Assaggia la Liguria… quella vera” sulle emittenti regionali liguri, lombarde e piemontesi per informare il pubblico televisivo sulla qualità dei due prodotti e sull’unicità del paesaggio ligure.

“Sono convinto, per pluriennale esperienza, che l’impulso dato all’olivicoltura ligure dalla Denominazione di Origine Protetta Riviera Ligure, sia stato un beneficio notevole a partire proprio da chi in campagna lavora ogni giorno sul terreno – afferma Carlo Siffredi, presidente del Consorzio – Ne consegue che la conoscenza delle produzioni DOP da parte delle giovani generazioni non sia solo un mero esercizio formativo, ma si debba comprendere come una opportunità da seguire, come un obiettivo per il futuro, che si traduce in impegno, in occupazione, in qualità che scaturisce dal territorio ove questi ragazzi vivono e ora studiano. L’ottimizzazione della gestione agronomica riveste, infatti, un particolare rilievo per la filiera olivicola-olearia ligure”.

Aggiunge Mario Anfossi, presidente del Consorzio del Basilico genovese Dop: “Negli ultimi anni, dopo l’avvento della DOP, la coltura del Basilico Genovese DOP è in costante espansione in Liguria e nell’area albenganese dove ha già raggiunto i 60 ettari. La crescente attenzione da parte dell’Industria agroalimentare italiana e dai consumatori lo hanno trasformato in un elemento vincente per l’export, creando i presupposti per ulteriori sviluppi che dovranno essere sostenuti da agricoltori esperti, attenti alla qualità e alle caratteristiche tradizionali del prodotto che non deve perdere gli elementi distintivi e tipici che lo hanno reso celebre”.

