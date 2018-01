Oggi e domani al NuovoFilmStudio di Savona: “Una questione privata”

NuovoFilmStudio/Officine Solimano/Piano terreno

Piazza Rebagliati, Savona

Circolo ARCI

Una questione privata

di Paolo Taviani, Vittorio Taviani, con Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy, Valentina Bellè Italia/Francia 2017, 84′

mar 30 (15.30 – 21.15)

mer 31 (18.00)

Tornando alla villa dove ha conosciuto l’amata Fulvia, il partigiano Milton scopre che forse fra lei e il suo migliore amico Giorgio, anche lui combattente, potrebbe essere nata una storia d’amore. Per Milton, logorato dal dubbio, si ferma tutto: la lotta partigiana, gli ideali, le amicizie. Nel tentativo di ricevere dall’amico un chiarimento, il ragazzo intraprende un viaggio attraverso il paesaggio verde e nebbioso delle Langhe…

Paolo e Vittorio Taviani affrontano uno dei “testi sacri” della letteratura italiana, “Una questione privata” di Beppe Fenoglio, con il piglio autoriale che deriva loro da una lunga militanza cinematografica e da una conoscenza profonda della Seconda guerra mondiale e della lotta partigiana. Non è la prima volta che i Taviani scavano dentro le incoerenze dell’impegno, l’irrazionalità di azioni che dovrebbero essere mosse solo dalla ragione, ma qui lo fanno dal punto di vista esistenziale più che ideologico. La rabbia del partigiano Milton prende forza dalla gelosia dell'”impazzimento d’amore”, quasi se ne nutre, per restituire una complessità di motivazioni che non può non rimandare alla confusione dei giorni nostri. “Una questione privata” è la terza versione cinematografica del romanzo di Fenoglio ed è abbondantemente la migliore. E Luca Marinelli, l’attore italiano del momento sta dimostrando di film in film di avere la stoffa dei numeri uno.