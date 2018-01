Nuove guardie ambientali zoofile a disposizione di Anta Liguria

Albenga. Si è tenuta ieri, presso la sede della Uildm di Albenga la prima sessione d’esame per il rilascio dell’attestato di partecipazione al corso di formazione per guardia ambientale zoofila di Anta.

Il presidente regionale dell’associazione Michael Ferrante dà il benvenuto “alle nuove nove future guardie che hanno brillantemente superato la prova. A partire da oggi inizia un nuovo capitolo della vita della sezione ligure di Anta affiliata Fir-Cb, infatti si prospetta un anno pieno novità, come il corso per il brevetto C, verrà inoltre attivato la terza edizione del corso per guardie ambientali zoofile, dal mese di aprile partirà il corso on-line per entrare a far parte del team dell’unità di crisi della Fir-Cb ai partecipanti al termine del corso parteciperanno al training nazionale”.

“Un ringraziamento è doveroso farlo anche ai docenti e istruttori che gratuitamente si resi disponibili per la riuscita di questo corso. Inoltre colgo l’occasione per ringraziare la Uildm di Albenga per averci concesso la propria sede per lo svolgimento della prova e la preside dell’istituto di istruzione superiore Giancardi-Galilei-Aicardi di aver dato la possibilità alle ragazze e ai ragazzi di svolgere del volontariato presso la nostra associazione”.