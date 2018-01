“Nuova Rotta per Albisola”, interrogazione sul degrado di Parco Zambellini

Albisola Superiore. Interrogazione del gruppo “Nuova Rotta per Albisola” sulla situazione del parco di Villa Zambellini. La zona comprende un edificio adibito a Residenza Protetta per anziani e a sede della Protezione Civile. La proprietà si estende verso monte in un’ area verde adibita a Parco. Effettuando una passeggiata abbiamo potuto notare lo stato dell’immobile, la non noncuranza e l’abbandono delle aree verdi adiacenti alla villa che attualmente ospita anziani auto sufficienti” sottolinea il gruppo albisolese.

“Il parco è chiuso e non accessibile, si può notare che i rovi ormai fanno da perimetro all’area”.

“Questa piccola macchia di area verde fra le villette sarebbe una fantastica area di ritrovo per gli anziani che vivono nella residenza protetta, oppure teatro di manifestazioni in quanto come si può’ vedere dalle foto aeree il parco è dotato di un fantastico piazzale in cima alla collina, oppure area scuola lavoro per intraprendere mestieri agricoli-botanici … Si possono trovare ancora altre soluzione per riqualificare l’area”.

“Il gruppo Nuova Rotta per Albisola Superiore chiede la motivazione dello stato di abbandono dell’area verde e come mai il Comune non possa affidare ad associazioni la manutenzione dell’area” conclude il gruppo albisolese.