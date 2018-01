Nuova ondata di furti a Bastia d’Albenga: quattro colpi a segno in un solo pomeriggio

Albenga. Sembravano essersi calmate le acque nella piccola Bastia d’Albenga, presa d’assalto con frequenza dai ladri nei mesi scorsi al punto da spingere i cittadini a creare un apposito gruppo What’s App per le segnalazioni e a “passeggiare” di notte per tenere d’occhio le abitazioni, pronti a segnalare eventuali movimenti sospetti.

Ma, dopo la calma apparente, i ladri sono tornati in azione e, in un solo pomeriggio, pare abbiano colpito in ben quattro appartamenti situati rispettivamente in regione Martinassi (dove i ladri hanno persino avuto cura di disinstallare gli allarmi), in via Maggiore Enrico e un doppio colpo in regione Becchignoli.

Solo una delle vittime, però, al momento ha sporto denuncia ai carabinieri. Si tratta di una donna che, al rientro nella propria abitazione, una villetta, ha sorpreso i ladri proprio mentre si trovavano all’interno del suo alloggio. Spaventata, è corsa via dirigendosi di corsa presso la caserma dei carabinieri, al momento impegnati nelle indagini per risalire all’identità dei malviventi.